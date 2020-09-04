تراند اليوم : هيفا وهبي بأحضان معتصم النهار: قمرين دول ولا عينيك! – فيديو

تغزلت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، بالفنان السوري معتصم_النهار، ونشرت مقطعاً مصوراً من أحد مشاهدهما معاً في مسلسلها الجديد (أسود فاتح).

ظهرت وهبي في المشهد تحتضن وتقبل معتصم برومانسية، وعلقت تتغزل بوسامته قائلة: (قمرين دول ولا عنيك، ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا! كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل).

(أسود فاتح)، بطولة هيفا وهبي، روجينا، عمر السعيد، معتصم النهار، صبري فواز، شريف سلامة، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.