تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 ليبيا لمواطني طرابلس وجميع المدن الليبية

امساكية رمضان 2018 ليبيا لمواطني طرابلس والمقيمين بها من الجاليات العربية المسلمة والعاملين والراغبين في معرفة أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك والأستعداد لأستقباله بما يليق بفضائله المحمودة والعمل من خلاله للوصول إلى مرضاة الله وغفرانه عبر تطبيق ما جاء في الكتاب المقدس والسنة المطهرة من وجوب أداء الصلوات في وقتها بجانب ما تتيحه لهم من تعرف على عدد ساعات الصوم ومواعيد الأمساك والأفطار.

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 02:55 ص 04:33 ص 11:33 ص 03:18 م 06:33 م 08:05 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 02:54 ص 04:32 ص 11:33 ص 03:18 م 06:34 م 08:06 م السبت 3 رمضان 19 مايو 02:53 ص 04:32 ص 11:33 ص 03:18 م 06:35 م 08:07 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 02:52 ص 04:31 ص 11:33 ص 03:19 م 06:35 م 08:08 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 02:51 ص 04:30 ص 11:33 ص 03:19 م 06:36 م 08:10 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 02:50 ص 04:30 ص 11:33 ص 03:19 م 06:37 م 08:11 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 02:49 ص 04:29 ص 11:33 ص 03:19 م 06:38 م 08:12 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 02:48 ص 04:29 ص 11:33 ص 03:19 م 06:38 م 08:13 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 02:47 ص 04:28 ص 11:33 ص 03:19 م 06:39 م 08:13 م السبت 10 رمضان 26 مايو 02:46 ص 04:28 ص 11:33 ص 03:19 م 06:40 م 08:14 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 02:46 ص 04:27 ص 11:34 ص 03:19 م 06:40 م 08:15 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 02:45 ص 04:27 ص 11:34 ص 03:20 م 06:41 م 08:16 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 02:44 ص 04:26 ص 11:34 ص 03:20 م 06:42 م 08:17 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 02:44 ص 04:26 ص 11:34 ص 03:20 م 06:42 م 08:18 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 02:43 ص 04:26 ص 11:34 ص 03:20 م 06:43 م 08:19 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 02:42 ص 04:25 ص 11:34 ص 03:20 م 06:44 م 08:20 م السبت 17 رمضان 02 يونية 02:42 ص 04:25 ص 11:34 ص 03:20 م 06:44 م 08:21 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 02:41 ص 04:25 ص 11:35 ص 03:21 م 06:45 م 08:21 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 02:41 ص 04:24 ص 11:35 ص 03:21 م 06:45 م 08:22 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 02:40 ص 04:24 ص 11:35 ص 03:21 م 06:46 م 08:23 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 02:40 ص 04:24 ص 11:35 ص 03:21 م 06:46 م 08:24 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 02:40 ص 04:24 ص 11:35 ص 03:21 م 06:47 م 08:24 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 02:39 ص 04:24 ص 11:35 ص 03:22 م 06:47 م 08:25 م السبت 24 رمضان 09 يونية 02:39 ص 04:24 ص 11:36 ص 03:22 م 06:48 م 08:26 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 02:39 ص 04:24 ص 11:36 ص 03:22 م 06:48 م 08:26 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 02:39 ص 04:24 ص 11:36 ص 03:22 م 06:49 م 08:27 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 02:38 ص 04:23 ص 11:36 ص 03:22 م 06:49 م 08:27 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 02:38 ص 04:23 ص 11:36 ص 03:23 م 06:50 م 08:28 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 02:38 ص 04:24 ص 11:37 ص 03:23 م 06:50 م 08:28 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 02:38 ص 04:24 ص 11:37 ص 03:23 م 06:50 م 08:29 م