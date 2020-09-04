تراند اليوم : تردد قناة ام بي سي مصر .. تردد قناة MBC مصر 2018

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2018 على نايل سات وعربسات بمعدل ترميز قوي وإشارة صحيحة، حيث أجرت إدارة قناة إم بي سي مصر وهي من القنوات التابعة لمجموعة إم بي سي السعودية تحديثاً على مدارها على قمر النايل سات وباقي الأقمار الصناعية التي تبث إلى دول الشرق الأوسط، وغرب وشرق آسيا، وعللت القناة سبب تحديثها للتردد هو الضغط الكبير من قبل متابعي القناة على مشاهدة برامجها، ونوهت الوزارة أنه عملية التحديث تُجرى بين كل حين وآخر أسوة بالقنوات الأخرى، حيث يتم إعلام المشاهد العربي بالتردد الجديد عبر مانشيت يُبث فضائياً موضح فيه كافة تفاصيل التردد وضبط الإشارة على جهاز الإستقبال، في هذا مجلتي نعرض لكم في موقع مجلتي أحدث تردد لقناة ام بي سي مصر على الاقمار الصناعية نايل سات وعربسات .

تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr

منذ إطلاق قناة إم بي سي مصر في أواخر العام 2012 حقتت نجاحاً باهراً وشهرة كبيرة، وأصبحت في وقت قصير إحدى أهم القنوات التي تلبي رغبات وأذواق المشاهد العربي، وعلى الرغم أنه تم تخصيها في البداية لتبث محلياً في جمهورية مصر العربية، وتتناول الأحداث والإهتمامات الداخلية المصرية، إلا أن نجاحها ذاع صيته في مختلف دول العالم العربي، وسجلت نسب مشاهدة عالية، نافست خلالها أشهر القنوات العربية الأخرى.

وقناة إم بي سي مصر هي إحدى قنوات مجموعة إم بي سي السعودية، وتقدم القناة العديد من البرامج النوعية التي تميزت بها، إلى جانب إنفرادها بحقوق بث مسلسلات رمضان المصرية والعربية، وكان أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية التي بثتها، مسلسل الأسطورة للنجم محمد رمضان، وعفاريت عدلي علام، حيث تعكف لعرض المسلسلات التي يعتبر أبطالها من أشهر نجوم الوطن العربي، وإستطاعت القناة في رمضان الماضي، أن تستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة، لبرامج ومسلسلات رمضان، ومن المتوقع أن تستمر بهذا النجاج لمواسم قادمة.

كما تعرض القناة، أحد أهم النقلات النوعية على مستوى الدراما والمسرح العربي، من خلال إنفرادها ببث حلقات مسرح مصر، الذي يؤدي خلاله نجوم مصريين شباب حازوا على شهرة عالية في الوسط الفني أدوار سينمائية بإمتياز، فاقت نجاح المسرح المصري في السبعينيات والثمانينات، حيث تبث حلقات المسرح كل يوم جمعة مع باقة من المواهب الشابة بقيادة الفنان المصري القدير أشرف عبد الباقي، حيث إستطاع الفنان مع كوكبة النجوم الشباب صنع كوميديا جديدة، حازت على إعجاب الأسر المصرية والعربية، والتي تلتف حول شاشة إم بي سي مصر كل يوم جمعة .

برامج قناة ام بي سي مصر

ولا تقتصر قناة إم بي سي على عرض الأحداث الفنية، بل تقدم برامج نوعية مميزة، تستهدف جميع الفئات المجتمعية من شباب وفنانين، ومواهب صاعدة، والتطرق إلى أمور إجتاعية وسياسية ثقافية، كما تقدم برامج رياضية تستضيف خلالها أبرز نجوم الكرة المصرية، ممن ذاع سيطهم في أوروبا مثل محمد صلاح والنني والمحمدي وعكر جابر وغيرهم، حيث تسلط الضوء على مسيرتهم الإحترافية وبداياتهم الكروية لتقرب المشاهد منهم، ولعل سر النجاح الكبير الذي وصلت إليه القناة هو تعاقدها مع مجموعة من الإعلاميين المشهورين، منهم الإعلامية المعروفة منى الشاذلي، ومبروك عطية، وشريف عامر، وغيرهم ممن صنعوا إسماءهم بحروف من ذهب في عالم الإعلام .

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كما تعرض القناة أهم البرامج الموسمية الترفيهية، وتخصص ميزانية ضخمة لها، مثل برنامج رامز جلال الذي وصلت شهرته إلى العالمية، وبرنامج محمد هنيدي، وباسم يوسف والعديد من البرامج والمسلسلات .

تردد قناة MBC مصر 2018

يمكنكم ضبط أجهزة الإستقبال على تردد قناة إم بي سي مصر الجديد 2018 المرفق في الجدول بالأسفل: