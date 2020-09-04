تراند اليوم : مسلسل كلبش الجزء الثاني كامل الحلقة الجديدة .. مواعيد مسلسل كلبش علي جميع القنوات 2018

مسلسل كلبش الجزء الثاني كامل، مواعيد مسلسل كلبش علي جميع القنوات 2018 يعتبر مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني واحد من أهم المسلسلات المرتقبة من قبل العديد من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، و يلعب الممثل أمير كرارة دور البطل سليم الأنصاري في مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني، حيث يقدم أروع الأدوار البطولية للمشاهدين، و الابداع بصحبة ثلة من الممثلين المصريين و ذلك لتجسيد قصة مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني في مجموع من المشاهد الرائعة التي سوف يتم عرضها في رمضان من العام الحالي 2018، و هو استكمال لقصة مسلسل كلبش في جزئه الأول، حيث سنتعرف معكم على قصة مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني.

أحداث وقصة مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني 2018

و اما في الجزء الثاني من المسلسل فيكون هناك مجموعة من التغييرات التي تشمل أبطال المسلسل، حيث و في أحداث قصة مسلسل كلبش يتم ترقية الرائد سليم الأنصاري ليتولى المأمورية في سجن العقرب، حيث تتطور أحداث مسلسل كلبش من خلال مقتل أهل الرائد سليم الأنصاري و تعرضه للإصابة بالرصاص، و بالتالي تتطور أحداث المسلسل بشكر درامي كي يبدأ البطل في البحث عن القاتل، و كي يستطيع الانتقام منه، حيث تمثل الفنانة القديرة هالة فاخر دور والدة الرائد سليم الأنصاري، حيث تم الانتهاء بالفعل من تصوير مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني في نهاية شهر ديسمبر، و من المقر أن يتم عرضة خلال شهر رمضان، ولكن لم يتم الاعلان عن القناة الت سيتم عرض المسلسل من خلالها بعد.

أبطال وفريق عمل مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني

استطاعت قصة مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني أن تبرز الأدوار المهمة التي استطاع الممثل أمير كرارة القيام بها، و التي تتضمن ان يقوم بال أداء المبهر و المميز الذي جسد أجمل المشاهد في الجزء الأول من مسلسل كلبش، و ليعود من جديد في مسلسل كلبش في جزئه الثاني، حيث يشمل مجموعة من الأحداث الرائعة اتي ستوفر للمشاهدين أجمل اللقطات و المشاهد التي يمكنهم الاستمتاع بها في شهر رمضان، وذلك من خلال العمل على تجسيد مسلسل كلبش 2 في مجموعة من الحلقات المميزة و المشاهد القوية التي ستقدم أجمل الحلقات و يشارك في المسلسل كل من و أيضاً يتضمن المسلسل العديد من الممثلين الصاعدين، و منهم سارة الشامي و أحمد حسني و عمر الشناوي،

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القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني

حيث و من خلال اقتراب شهر رمضان الكريم، سيتم عرض مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني على كل من قنوات one Egypt وقنوات on drama، والتي تعود ملكيتها الى أحمد أبو هشيمة أحد أهم رجال الأعمال في جمهورية مصر العربية، و هما من أكبر مجموعات القنوات في الوطن العربي، و تتمز في عرض مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الرائعة و الجديدة، حيث لم يتم الاعلان بد عن موعد عرض حلقات مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني

صور مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني 2018

و نوافيكم بمجموعة من الصور المميزة و العديدة التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الصور التي نوفرها لكم، والتي تحتوي على صور اعداد مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني، والتي تشمل مجموعة من الصور المتنوعة التي تبين لكم مدى الجهود المبذولة في سبيل انتاج مسلسل كلبش 2 الجزء الثاني.

تم الاتفاق مع شركة انتاج مسلسل كلبش 2 على بداية عرض المسلسل في رمضان القادم بإذن الله تعالى على قنوات one Egypt وقنوات on drama التى يملكها رجل الأعمال المصري الكبير أحمد أبو هشيمة والتى تعد من أكبر القنوات الدرامية والتى تدخل سباق المسلسلات الرمضانية هذا العام بقوة شديدة وتنقل العديد من المسلسلات منها مسلسل كلبش 2.

حلقات المسلسل من هنا