تراند اليوم : اوقات الفطور في رمضان 2018

اوقات الفطور في رمضان 2018 : يبحث جمهور المسلمين بإختلاف جنسياتهم وأنتمائتهم الطائفية والثقافية عن الإمساكية الرمضانية عن اوقات الفطور في رمضان 2018 لتكون مرشدهم في هذا الشهر الفضيل والموضح الأدق والأكثر تفصيلاً لمواقيت الصلاة وبدء الصيام المعروف بدايته مع بزوغ أول خيوط الفجر ونهايته المرتبطة بأذان المغرب.

السعودية:

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:41 ص 05:09 ص 11:50 ص 03:15 م 06:31 م 08:01 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:41 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:31 م 08:01 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:40 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:40 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:39 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:38 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:38 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:35 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:35 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:15 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:54 ص 03:15 م 06:44 م 08:14 م

مصر

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:11 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:12 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:13 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:18 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:15 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:15 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:47 م 08:17 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:48 م 08:18 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:48 م 08:19 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:21 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:22 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:23 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:23 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:24 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:09 ص 04:54 ص 11:54 ص 03:29 م 06:54 م 08:26 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:09 ص 04:54 ص 11:54 ص 03:30 م 06:54 م 08:27 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:09 ص 04:54 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:27 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:28 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:54 ص 03:30 م 06:55 م 08:28 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:30 م 06:56 م 08:29 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:30 م 06:56 م 08:29 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:30 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:30 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:08 ص 04:53 ص 11:55 ص 03:31 م 06:57 م 08:31 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:08 ص 04:54 ص 11:56 ص 03:31 م 06:58 م 08:31 م

قطر

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اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:20 ص 04:48 ص 11:30 ص 02:57 م 06:13 م 07:43 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:20 ص 04:48 ص 11:30 ص 02:57 م 06:13 م 07:43 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:19 ص 04:47 ص 11:30 ص 02:56 م 06:14 م 07:44 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:18 ص 04:47 ص 11:30 ص 02:56 م 06:14 م 07:44 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:18 ص 04:47 ص 11:30 ص 02:56 م 06:15 م 07:45 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:17 ص 04:46 ص 11:31 ص 02:56 م 06:15 م 07:45 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:17 ص 04:46 ص 11:31 ص 02:56 م 06:16 م 07:46 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:16 ص 04:45 ص 11:31 ص 02:56 م 06:16 م 07:46 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:16 ص 04:45 ص 11:31 ص 02:56 م 06:17 م 07:47 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:15 ص 04:45 ص 11:31 ص 02:56 م 06:17 م 07:47 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:15 ص 04:45 ص 11:31 ص 02:56 م 06:18 م 07:48 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:14 ص 04:44 ص 11:31 ص 02:56 م 06:18 م 07:48 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:14 ص 04:44 ص 11:31 ص 02:56 م 06:19 م 07:49 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:13 ص 04:44 ص 11:31 ص 02:56 م 06:19 م 07:49 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:13 ص 04:44 ص 11:32 ص 02:56 م 06:20 م 07:50 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:13 ص 04:44 ص 11:32 ص 02:56 م 06:20 م 07:50 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:12 ص 04:43 ص 11:32 ص 02:56 م 06:20 م 07:50 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:12 ص 04:43 ص 11:32 ص 02:56 م 06:21 م 07:51 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:12 ص 04:43 ص 11:32 ص 02:56 م 06:21 م 07:51 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:12 ص 04:43 ص 11:32 ص 02:56 م 06:22 م 07:52 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:33 ص 02:56 م 06:22 م 07:52 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:33 ص 02:56 م 06:23 م 07:53 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:33 ص 02:56 م 06:23 م 07:53 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:33 ص 02:56 م 06:23 م 07:53 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:33 ص 02:56 م 06:24 م 07:54 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:33 ص 02:57 م 06:24 م 07:54 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:34 ص 02:57 م 06:25 م 07:55 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:34 ص 02:57 م 06:25 م 07:55 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:34 ص 02:57 م 06:25 م 07:55 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:11 ص 04:43 ص 11:34 ص 02:57 م 06:25 م 07:55 م

الامارات

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