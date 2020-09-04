تراند اليوم : مواعيد البرامج الدينية في رمضان 2018 ..أوقات البرامج الدينية في رمضان 2018

ننشر لكم مواعيد البرامج الدينية في رمضان 2018 ، تحتل البرامج الإسلامية مكانة خاصة في شهر رمضان لدى المشاهدين، وتتنافس العديد من القنوات الفضائية في الظفر بتلك النوعية من البرامج، لاستقطاب أكبر قدر من المشاهدين عبر شاشتها خلال أيام الشهر الكريم، حيث يحتدم سباق البرامج الديني بين كبار العلماء، منها برنامج “نبي الرحمة والتسامح” الذي يقدمه عمرو خالد والذي يذاع على أم بي سي، وهو برنامج ديني اجتماعي يسلط الضوء على إسقاطات حياتيه معاصرة، ويروي قصة سيد الخلق محمد من المولد إلى الهجرة للمدينة المنورة، مع التشديد على صفتي الرحمة والتسامح من خلال أفعال النبي صل الله عليه وسلم.

مواعيد عرض واعادة برنامج عمرو خالد في رمضان 2018 السيرة حياة

وكالعادة يعود مجددا الداعية الكبير عمرو خالد ويقدم برنامج ديني مميز في شهر رمضان المبارك ، حيث نوضح لكم موعد عرض برنامج السيرة حياة على قناة المحور الساعة 5:30 عصرا بتوقيت القاهرة والإعادة الساعة 3 فجرا ، حيث يتناول عمرو خالد سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشكل جديد ومميز ، بحيث نتخذ من السيرة النبوية منهج حياة نعيش به ونسير عليه في كل أمور حياتنا، وعدم اختزالها في معارك وحروب فقط ، وكان الداعية الكبير قد قدم العديد من البرامج الدينية منها صناع الحياة، قصص القرآن، على خطى الحبيب، الجنة في بيوتنا، باسمك نحيا، عمر صانع حضارة، دعوة للتعايش، ونلقى الأحبة، رحلة للسعادة

موعد برنامج الداعية عمرو خالد في رمضان 2018

ويعرض برنامج “السيرة حياة” بشكل يومي في رمضان 2018 على قناة المحور المصرية، في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والإعادة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.وقدم عمرو خالد، خلال السنوات الماضية الكثير من البرامج الدعوية، التي أثرت في الملايين من الشباب العربي، لعل أشهرها برنامج قصص القرآن، وأيضا برنامج على خطى الحبيب، وبرنامج بإسمك نحيا، وغيره من البرامج الرائعة.

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مواعيد البرامج الدينية على قناة سي بي سي ومواعيد الاعادة

برنامج فن الدعاء علقى قناة سي بي سي

اما عن موعد برنامج «فن الدعاء» للدكتور علي جمعة، الذي يتناول على مدار 30 حلقة، موضوعات منها فضل الدعاء، وأوقات الدعاء المستحبة وغير المستحبة، وأفضل صيغ الدعاء وأدعية الأنبياء ومتى نستخدمها، وهل يغير الدعاء القدر، كما يتطرق البرنامج الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس عند الدعاء وأحكام الدعاء على النفس دون دراية ، كما يوضح الطريقة الصحيحة للتأدب مع الله في الدعاء، ويعد برنامج جمعة هو أول برنامج يتم تخصيصه لآداب وفن الدعاء، ويُعرض على قنوات cbc.

برنامج أيها المُريد الشيخ الحبيب علي الجفري في رمضان 2018 الجزء الثالث

أما عن برنامج الشيخ الحبيب على الجفري في شهر رمضان المبارك أيضا على قناة سي بي سي حيث يقدم الموسم الثالث لبرنامجه «أيها المريد» الذي سيعرض في رمضان من خلال 30 حلقة طوال أيام الشهر الفضيل على قناة CBC، وتعرض الحلقات مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية وإلى لغة الإشارة، ويهدف البرنامج إلى تعميق الصلة بالله عبر سلسلة حلقات يتحدث فيها الحبيب الجفري عن مفهوم الصلة بالله وثمرات الأعمال من منظور التصوف الأصيل.

مواعيد عرض واعادة برنامج الحبيب على الجفري

عبر تسليط الضوء على موضوعات وقضايا تلامس وجدان المشاهد، حيث تتضمن حلقات البرنامج الحديث عن الرجاء والخوف، والصبر والشكر، والزهد والتوكل، والرضا والمحبة، ويعد أحد أندر البرامج التليفزيونية التي تتناول موضوعات دينية بطرح متعمق مع تبسيط وسلاسة في الطرح، من خلال سلسلة مجالس معنية بعلم السلوك والتزكية في قالب برنامج تليفزيوني.

موعد عرض برنامج حديث الصيام في رمضان 2018

كما تقدم قناة الحياة عدد من البرامج الدينية بداية من موعد برنامج حديث الصيام” للدكتور أحمد عمر هاشم.

كذلك موعد عرض برنامج الكلام الطيب للشيخ رمضان عبد المعز ، وأيضا برنامج الدين والحياة للإعلامية دعاء عامر على قناة الحياة.

مواعيد برامج رمضان 2018 الدينية والاجتماعية على القنوات المصرية والسعودية والعربية

مواعيد البرامج الدينية في رمضان 2018 على قناة النهار و موعد عرض واعادة برنامج مصطفى حسني “حائر”

كما تقدم قناة النهار وجبه دسمة من البرامج الدينية في شهر رمضان المبارك بداية من موعد برنامج الداعية مصطفى حسني الذي يقدم هذا العام برنامج “فكر”، بعد أذان كل صلاة على مدار اليوم ، ويقدم الداعية الإسلامي مصطفى حسني برنامجه “حائر”، الذي يتناول أكثر الأسئلة التي تشغل بال المسلمين، ومن المقرر أن يُعرض على قناة ON E.وقدم حسنى العام الماضي برنامج “رسالة من الله”، وحقق نجاحًا كبيرًا، كما قدم العديد من البرامج مثل سحر الدنيا، مدرسة الحب، على باب الجنة، قصة حب وغيرها.

حديث الصيام الدكتور احمد عمر هاشم في رمضان

فيما يُقدم الدكتور أحمد عمر هاشم برنامجًا بعنوان «حديث الصيام»، والبرنامج يقدم يوميًا وجبة دينية دسمة للصائمين، حيث يتناول علاقة الصائم بربه، وبعض أحكام الصيام، وغيرها مما يهم المشاهد عن فريضة الصوم.

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موعد برمج اسأل مع دعاء 2018 في رمضان وموعد الاعادة

كما تقدم الإعلامية دعاء فاروق ببرنامجها “اسأل مع دعاء”، وتستضيف نخبة من علماء الأزهر الشريف، للإجابة عن تساؤلات المشاهدين على الهواء مباشرة. وتقدم الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد برنامج “وبكره أحلى مع الأنبياء”، بضيافة الشيخ محمد أبوبكر، من علماء وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، للتعرف على قصص الأنبياء منذ بداية الخلق.

موعد برنامج العريفي العالم الأخير 2018 على قناة المجد في رمضان

كما يقدم الشيخ محمد العريفي على قناة “المجد” في رمضان 2018 برنامج يحمل اسم “العالم الأخير”. ويعرض الموسم الرابع من “سواعد الإخاء” خلال رمضان 2018 وسيكون عنوانه “مع الله” ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الدعاة والمشايخ.

برنامج الكلام الطيب

يستمر الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز في تقديم برنامجه الكلام الطيب على شاشة الحياة، التي يتناول في فضل الكلام الطيب على النفوس وفضل شهر رمضان بجانب العديد من الموضوعات التي سيتناولها كعادته بالشرح البسيط اللين.

موعد برنامج من القلب للقلب 2018 ايمان رياض في رمضان للمرأة

وعبر قناة ام بي سي تقدم ايمان رياض برنامجها من القلب للقلب من يوم الأحد للخميس حيث توضح معلومات عن صحيح الدين وفقه المرأة، العادات الغذائية والأطفال وطرق التنمية السليمة، والمحافظة على رشاقة المرأة وجاذبيتها. تقدم إيمان رياض، في كل حلقة وجبة متكاملة للبيت المصري مع نخبة مختارة من أساتذة الفقه والشريعة مثل الشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، والداعية الإسلامية الدكتورة ملكة زرار، ونخبة من خبراء التخسيس مثل الدكتور بهاء ناجي. ويستمر الدكتور مبروك عطية، استاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهرفي تقديم برنامجه الاجتماعي الديني “كلمة سر”، ويُعرض أسبوعيًا على الهواء مباشرة لمدة ساعة كل يوم جمعة الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية.

مواعيد اعادة البرامج الدينية في رمضان

موعد برنامج الدكتور مبروك في رمضان 2018

كما يقدم ايمان رياض فقرة مع الدكتور مبروك لشرح موضوع الحلقة وإلقاء الضوء على الأحاديث النبوية والدلائل القرآنية المرتبطة بها من المنظور المجتمعي الحالي. وفي الفقرة الثانية والثالثة يستقبل المكالمات الهاتفية لما يتضمنه موضوع الحلقة وتقديم الإجابات الوافية عليها، فضلا عن تقديم نصائح عامة.

موعد برنامج الشيخ رمضان عبد المعز في رمضان على قناة الحياة

كما يستمر الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز في تقديم برنامجه الكلام الطيب على شاشة الحياة والتي يتناول في فضل الكلام الطيب على النفوس وفضل شهر رمضان بجانب العديد من الموضوعات التي سيتناولها كعادته بالشرح البسيط اللين.

حقيقة تقديم سما المصري برنامج ديني في رمضان 2018

وكانت عدد من المواقع وصفحات الفيس بوك قد نشرت انباء عن تقديم سما المصري برنامج ديني في رمضان 2018 على موقع يوتيوب باسم برنامج اهل العلم لسما المصري ، وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة لها ، اصرت سما المصري على تقديم البرنامج ورغم رفض جميع القنوات عرضه ، لتقدم البرنامج عبر اليوتيوب في شهر رمضان 2018 ، قائلة أنه سيتناول القضايا الدينية والاجتماعية، وستستضيف خلاله علماء دين وفقه لمناقشة قضايا مثيرة للجدل، مؤكدة أنها سترتدي الحجاب، وطالبت “بعدم إصدار أحكام مسبقة عليه.

موعد برنامج قمرة في شهر رمضان 2018

ويعود أحمد الشقيري مجددا عبر قناة أم بي سي الأولى في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتعاد نفس الحلقة في الساعة الثالثة صباحاً حيث يقدم برنامج قمرة 3 والذي يتناول من خلاله عدد من القضايا الاجتماعية والشبابية وحساب المشاركات الأعلى بكل حلقة من حلقات البرنامج لتكون المشاركة الفائزة عبر على أم بي سي في نفس موعده.

مواعيد عرض برنامج اسأل مع دعاء

كما تطل الإعلامية دعاء فاروق على المشاهدين في شهر رمضان من خلال برنامج اسأل مع دعاء، وذلك على شاشة النهار، ومن خلال البرنامج يتم الرد على جميع التساؤلات حول الدين والحياة.

حيث يعد من ابرز البرامج الدينية في مصر والوطن العربي التي تجيب على اسئلة المشاهدة مباشرة وتحتل مرتبة متقدمة في عدد المشاهدات خلال الشهر الكريم.

موعد برنامج القرآن والعلم في شهر رمضان

كما تقدم قناة الوطن عدد من البرامج الدينية في شهر رمضان الكريم هذا العام بداية من برنامج القرآن والعلم من تقديم فضيلة الشيخ جاسم محمد العيناتي والذي يستعرض من خلال 10 دقائق بعض آيات القرآن الكريم، عن الكون، والسماء، والأرض، والهواء، والانسان، والحيوان وكل ما حولنا من مخلوقات، ليوضح الاعجاز العلمي في القرآن الكريم.