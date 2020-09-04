تراند اليوم : امساكية رمضان في السودان 2018 .. امساكية شهر رمضان 2018 السودان

ننشر لكم أيها المسلمون حول العام عبر الخليج 365 جدول امساكية رمضان في السودان إمساكية شهر رمضان 2018 كاملة ، امساكية رمضان 2018 ومعرفة مواعيد الإفطار والإمساك للسحور بكافة الدول العربية والأجنبية، جدول مواعيد امساكية شهر رمضان 1439 المعتمدة رسمياً بالتوقيت المحلي لمدينتك.

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 04:55 ص 06:20 ص 12:46 م 04:03 م 07:13 م 08:28 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 04:55 ص 06:20 ص 12:46 م 04:03 م 07:13 م 08:28 م السبت 3 رمضان 19 مايو 04:55 ص 06:20 ص 12:46 م 04:04 م 07:13 م 08:29 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 04:54 ص 06:19 ص 12:46 م 04:04 م 07:14 م 08:29 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 04:54 ص 06:19 ص 12:46 م 04:05 م 07:14 م 08:30 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 04:54 ص 06:19 ص 12:47 م 04:05 م 07:14 م 08:30 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 04:53 ص 06:19 ص 12:47 م 04:06 م 07:14 م 08:31 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 04:53 ص 06:19 ص 12:47 م 04:06 م 07:15 م 08:31 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 04:53 ص 06:19 ص 12:47 م 04:07 م 07:15 م 08:32 م السبت 10 رمضان 26 مايو 04:52 ص 06:18 ص 12:47 م 04:07 م 07:16 م 08:32 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 04:52 ص 06:18 ص 12:47 م 04:08 م 07:16 م 08:33 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 04:52 ص 06:18 ص 12:47 م 04:08 م 07:16 م 08:33 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 04:52 ص 06:18 ص 12:47 م 04:09 م 07:17 م 08:33 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 04:51 ص 06:18 ص 12:47 م 04:09 م 07:17 م 08:34 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 04:51 ص 06:18 ص 12:48 م 04:09 م 07:17 م 08:34 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:48 م 04:10 م 07:18 م 08:35 م السبت 17 رمضان 02 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:48 م 04:10 م 07:18 م 08:35 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:48 م 04:11 م 07:18 م 08:36 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:48 م 04:11 م 07:19 م 08:36 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:48 م 04:12 م 07:19 م 08:36 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:49 م 04:12 م 07:19 م 08:37 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:49 م 04:12 م 07:19 م 08:37 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:49 م 04:13 م 07:20 م 08:38 م السبت 24 رمضان 09 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:49 م 04:13 م 07:20 م 08:38 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:49 م 04:13 م 07:20 م 08:38 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:49 م 04:14 م 07:21 م 08:39 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 04:51 ص 06:18 ص 12:50 م 04:14 م 07:21 م 08:39 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 04:51 ص 06:19 ص 12:50 م 04:14 م 07:21 م 08:39 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 04:51 ص 06:19 ص 12:50 م 04:15 م 07:22 م 08:40 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 04:51 ص 06:19 ص 12:50 م 04:15 م 07:22 م 08:40 م