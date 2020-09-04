تراند اليوم : امساكية رمضان في السودان 2018 .. امساكية شهر رمضان 2018 السودان

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ننشر لكم أيها المسلمون حول العام عبر الخليج 365 جدول امساكية رمضان في السودان إمساكية شهر رمضان 2018 كاملة ، امساكية رمضان 2018 ومعرفة مواعيد الإفطار والإمساك للسحور بكافة الدول العربية والأجنبية، جدول مواعيد امساكية شهر رمضان 1439 المعتمدة رسمياً بالتوقيت المحلي لمدينتك.
|اليوم
|رمضان
|ميلادى
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الخميس
|1 رمضان
|17 مايو
|04:55 ص
|06:20 ص
|12:46 م
|04:03 م
|07:13 م
|08:28 م
|الجمعة
|2 رمضان
|18 مايو
|04:55 ص
|06:20 ص
|12:46 م
|04:03 م
|07:13 م
|08:28 م
|السبت
|3 رمضان
|19 مايو
|04:55 ص
|06:20 ص
|12:46 م
|04:04 م
|07:13 م
|08:29 م
|الاحد
|4 رمضان
|20 مايو
|04:54 ص
|06:19 ص
|12:46 م
|04:04 م
|07:14 م
|08:29 م
|الاثنين
|5 رمضان
|21 مايو
|04:54 ص
|06:19 ص
|12:46 م
|04:05 م
|07:14 م
|08:30 م
|الثلاثاء
|6 رمضان
|22 مايو
|04:54 ص
|06:19 ص
|12:47 م
|04:05 م
|07:14 م
|08:30 م
|الاربعاء
|7 رمضان
|23 مايو
|04:53 ص
|06:19 ص
|12:47 م
|04:06 م
|07:14 م
|08:31 م
|الخميس
|8 رمضان
|24 مايو
|04:53 ص
|06:19 ص
|12:47 م
|04:06 م
|07:15 م
|08:31 م
|الجمعة
|9 رمضان
|25 مايو
|04:53 ص
|06:19 ص
|12:47 م
|04:07 م
|07:15 م
|08:32 م
|السبت
|10 رمضان
|26 مايو
|04:52 ص
|06:18 ص
|12:47 م
|04:07 م
|07:16 م
|08:32 م
|الاحد
|11 رمضان
|27 مايو
|04:52 ص
|06:18 ص
|12:47 م
|04:08 م
|07:16 م
|08:33 م
|الاثنين
|12 رمضان
|28 مايو
|04:52 ص
|06:18 ص
|12:47 م
|04:08 م
|07:16 م
|08:33 م
|الثلاثاء
|13 رمضان
|29 مايو
|04:52 ص
|06:18 ص
|12:47 م
|04:09 م
|07:17 م
|08:33 م
|الاربعاء
|14 رمضان
|30 مايو
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:47 م
|04:09 م
|07:17 م
|08:34 م
|الخميس
|15 رمضان
|31 مايو
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:48 م
|04:09 م
|07:17 م
|08:34 م
|الجمعة
|16 رمضان
|01 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:48 م
|04:10 م
|07:18 م
|08:35 م
|السبت
|17 رمضان
|02 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:48 م
|04:10 م
|07:18 م
|08:35 م
|الاحد
|18 رمضان
|03 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:48 م
|04:11 م
|07:18 م
|08:36 م
|الاثنين
|19 رمضان
|04 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:48 م
|04:11 م
|07:19 م
|08:36 م
|الثلاثاء
|20 رمضان
|05 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:48 م
|04:12 م
|07:19 م
|08:36 م
|الاربعاء
|21 رمضان
|06 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:49 م
|04:12 م
|07:19 م
|08:37 م
|الخميس
|22 رمضان
|07 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:49 م
|04:12 م
|07:19 م
|08:37 م
|الجمعة
|23 رمضان
|08 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:49 م
|04:13 م
|07:20 م
|08:38 م
|السبت
|24 رمضان
|09 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:49 م
|04:13 م
|07:20 م
|08:38 م
|الاحد
|25 رمضان
|10 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:49 م
|04:13 م
|07:20 م
|08:38 م
|الاثنين
|26 رمضان
|11 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:49 م
|04:14 م
|07:21 م
|08:39 م
|الثلاثاء
|27 رمضان
|12 يونية
|04:51 ص
|06:18 ص
|12:50 م
|04:14 م
|07:21 م
|08:39 م
|الاربعاء
|28 رمضان
|13 يونية
|04:51 ص
|06:19 ص
|12:50 م
|04:14 م
|07:21 م
|08:39 م
|الخميس
|29 رمضان
|14 يونية
|04:51 ص
|06:19 ص
|12:50 م
|04:15 م
|07:22 م
|08:40 م
|الجمعة
|30 رمضان
|15 يونية
|04:51 ص
|06:19 ص
|12:50 م
|04:15 م
|07:22 م
|08:40 م