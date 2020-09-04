1 5 أثارت الفنانة اللبنانية قمر جدلاً على مواقع التواصل بعد مشاركتها مقطع فيديو على حسابها الشخصي على انستغرام وهي تتناول البوظة بطريقة اعتبرها المتابعين أنها تحوي إيحاءات. وظهرت قمر بالفيديو داخل سيارة ترتدي ملابس فاضحة وتتناول البوظة بطريقة أثارت استياء جمهورها ومتابعيها. Advertisements وأرفقت قمر الفيديو بتعليق كتبت فيه: "مين اطيب قمورة ولااااا شوكلاته"..

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كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : بالفيديو.. الفنانة قمر تتناول البوظة وإيحاءات جنسية واضحة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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