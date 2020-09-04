تراند اليوم : اسم هيفا في قضية اغتصاب وكيف ردّت؟ – صورة

تلقت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبيرسالة من صحافية في جريدة الوطن المصرية تسألها عن زج إسمها في قضية جريمة إغتصاب في مصر تحديدًا في فندق “فيرمونت”

وقالت الصحافية إن إسم هيفا تردد كثيرًا في التحقيقات الأخيرة بالإضافة إلى عدد من المشاهير والأسماء المعروفة جدًا.

نشرت صاحبة أغنية “واوا” المحادثة بينها وبين الصحافية، ورفع أصبعها الأوسط على المحادثة وشتمتها هيفا بطريقة لا تليق بها كفنانة.

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كما نشرت محادثة أخرى، وقالت: “انا لولا اني محترمة وهمسك نفسي عشان ماقللش ادبي، كنت قلتلك يللا من هنا يا جزمة”

وأضافت :”يللا من هنا واوعى تبعتيلي تاني، دانتوا وصلت قلة الذوق معاكم لاوسخ درجات”.

قضية فندق فيرمونت

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كانت أعلنت النيابة العامة المصرية عن فتح تحقيق بعدما تلقت خطاباً من المجلس القومي للمرأة – وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون النساء – مرفقاً بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً داخل الفندق.

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وكانت أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي الجنسي على فتاة بفندق “فيرمونت” عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم”.

وأكدت النيابة العامة المصرية أنها اتخذت “إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول”.

وأعلنت النيابة المصرية يوم الأربعاء أنها أمرت بالقبض على تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في القضية.

وبعد يوم، أعلنت السلطات المصرية احتجاز مشتبه به واحد على الأقل.