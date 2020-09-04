تراند اليوم : نتائج بكالوريا ٢٠١٨ : www.moed.gov.sy موقع وزارة التربية نتائج الشهادة الثانوية في سوريا 2018 نتائج بكالوريا ٢٠١٨ في سوريا

موقع وزارة التربية السورية لصدور نتائج شهادة التعليم الثانوي العام في سوريا 2018 البكالوريا حسب رقم الاكتتاب و حسب الاسم www.syrianeducation.org.sy و http://www.moed.gov.sy/site في كل المحافظات ،ونشرت اليوم وزارة التربية والتعليم السورية نتائج البكالوريا في سوريا 2018 الدورة الثانية التكميلية ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الثانوية العامة السورية والنسوية والشرعية والصناعية والتجارية، عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy وذلك بمختلف المحافظات بسوريا وهي دمشق، والقنيطرة، والسويداء، وحماه، وحمص، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية وإدلب، وطرطوس ودير الزور، والرقة والحسكة.

نقدم لطلاب الثانوية السورية، أو البكالوريا 2018 بالجمهورية السورية موقع الحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام 2018 للثانوية العامة البكالوريا 2018 بجميع شعبها وذلك عن طريق رقم الاكتتاب والمحافظة التابع لها المستعلم عن النتيجة.

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة الفرع العلمي 58,73%، إذ نجح 65328 طالبًا من أصل 111240 متقدمًا للامتحان، وأحرز الطالب محمد خالد الطيان من ريف دمشق المركز الأول بمجموع 2900 درجة.

بينما بلغت النسبة في الفرع الأدبي 41,64%، إذ تقدم للامتحان 68928 طالبًا نجح منهم 28702، وأحرزت الطالبة شروق عماد الدين البغا من دمشق المركز الأول بمجموع 2666 درجة.بينما جاءت أعلى نسبة نجاح في الثانوية المهنية إذ بلغت نسبة النجاح 64,53%، بينما أقل نسبة نجاح كانت في الفرع الأدبي.وشهدت نسبة النجاح لهذا العام تحسنًا في الفرع العلمي إذ بلغت في 2017 نسبة النجاح 55,53%، بينما انخفضت في الفرع الأدبي من 44,27% عام 2017، إلى 41,64% هذا العام.

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نتائج البكالوريا 2018 في سوريا برقم الاكتتاب

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كمثل كل عام ينتظر طلاب الفروع المختلفة موعد صدور نتائج شهادة البكالوريا السورية بفارغ الصبر في ظل الاجواء التى تحدث بالبلاد و يقوم موقع وزارة التربية الجديد www.moed.gov.sy باعلان درجات المواد بطرق مختلفة حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب او حسب المدرسة و اسماء الاوائل في الثانوية العامة و الشرعية و المهنية على مستوى القطر في كل محافظات سوريا مثل حلب و دمشق و اللاذقية و الحسكة و دير الزور و و ريف دمشق و حماة و غيرها من المناطق المقسمة للادارات التعليمية .

بجانب الموقع الالكتروني الجديد www.moed.gov.sy يظل الرابط القديم صاحب الوجود الاكبر و الاشمل و يحظى بمعاملة خاصة لانه الموقع الرسمي لوزراة التربية في سوريا www.syrianeducation.org.sy و كانت و مازالت تعلن عليه نتائج شهادة الثانوية في سوريا و لكن للتسهيل على الطلاب و اولياء الامور في الاستعلام و معرفة الدرجات و المجموع العام و الاستعداد للمفاضلة الالكترونية و بسبب ما تعرضت له سيرفرات الموقع من قبل فتم انشاء موقع اضافي و هو الجديد يعلن كلاً منهما نتائج البكالوريا السورية 2018 في نفس الوقت كما تم مع نتائج التاسع منذ ايام قليلة للتعليم الاساسي و الشرعي و تجدون عليه الثانوية العامة و الشرعية و المهنية .