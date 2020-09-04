تراند اليوم : موقع النجاح نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الاول موقع النجاح وزارة التربية العراقية نتائج الكرخ الاولى الثالث متوسط الكرخ الثانية نتائج الصف الثالث متوسط 2018 نينوى البصرة

ننشر لكم نتائج الصف الثالث متوسط 2018 الدور الاول، عبر موقع ناجح والنجاح ، وأعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة لمرحلة الثالث المتوسط/الدور الاول للعام الدراسي 2017 – 2018. ونشرت الوزارة رابط النتائج لـ 10 مديريات تربية هي :{الرصافة ١، الرصافة ٢، الرصافة ٣، البصرة، ديالى، النجف الاشرف، ذي قار، ميسان، واسط، الديوانية}”.

نتائج الثالث المتوسط 2018 الرصافة الاولى - الرصافة الثانية - الرصافة الثالثة - الكرخ الاولى - الكرخ الثانية - الكرخ الثالثة - البصرة - نينوى - الانبار - المثنى - النجف - كربلاء - واسط - بابل - ديالى - القادسية - ذي قار - صلاح الدين - كركوك - ميسان .

أكدت مديرية تعليم بغداد أن نتائج الثالث المتوسط في كافة المدن محافظة بغداد لم تعلن حتى اللحظة، حيث لم تظهر نتائج الثالث المتوسط في الرصافة الاولى والثانية، ونتائج الثالث التوسط في الكرخ، على أن يتم اعلانها خلال الساعات القادمة رسميا عبر موقع وزارة التعليم وموقع النجاح. نتائج الثالث المتوسط 2018 أول بأول قرائنا الكران طلاب الثالث المتوسط نطلعكم على آخر أخبار الثالث المتوسط في العراق ومواعيد الاعلان عن جميع النتائج وروابط الفحص المباشر للنتائج، حيث يسعى طلاب الثالث المتوسط في العراق للاطلاع على نتائج امتحانهم النهائية لجميع المحافظات العراقية فور صدورها. فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

وزراة التربية والتعليم العراقية أكدت أنها لم تحدد حتى اللحظة موعد رسمي لاعلان نتائج الثالث المتوسط لعام 2018، مرجحة ان يتم الاعلان عنها خلال الايام القادمة. ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة. روابط فحص نتائج الثالث المتوسط 2018 النتائج من هنا http://www.annajah-iq.com/ بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.