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تراند اليوم : نتائج امتحان المراسلة 2018 .. نتائج امتحان المراسلة 2018 الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd.edu.dz نتائج امتحانات المستوى فى الجزائر

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نتائج امتحان المراسلة 2018 من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd.edu.dz نتائج امتحانات المستوى فى الجزائر ،ويقوم الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد عن بفتح عملية اظهار النتائج لامتحان المستوى دورة 2018 مجددا في  شهر جوان 2018 و هذه النتائج خاصة بمن اجرو امتحان المراسلة  ( امتحان المستوى 2018 ) الذي كان يومي 10 و 11 من شهر ماي الماضي ، و  ذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من معاينة نتائج امتحان المستوى  للتعليم عن بعد .

من يمكنه معاينة نتائج امتحان المراسلة 2018 :

يتوجب على  الطلبة المسجلين من قبل في امتحانات الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد الدخول للموقع من جديد  و الذين أجروا اختبارات امتحان المستوى 2018، و ذلك بالدخول لموقع نتائج المراسلة و ادخال الولاية و رقم التسجيل .

ماهو امتحان المستوى الخاص بطلبة بالمراسلة :

إمتحان المستوى هومجموعة من الاختبارات يجتازها جميع المسجلين في الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد ( المراسلة ) وهوالامتحان  الذي يحدد مصير المترشح للانتقال الى مستوى أعلى ، او الرسوب لا قدر الله .

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طريقة معاينة نتائج المراسلة 2018 :

للاطلاع على نتائج امتحان المستوى 2018 يتوجب على جميع المترشحين الدخول لموقع  النتائج و ثم تعبئة بعض الخانات مثل رقم التسجيل و تاريخ الميلاد وطبع الاستدعاء .

 

 onefd.edu.dz

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