تراند اليوم : انجلينا جولي تعود بإطلالة ملفتة بعد غياب طويل

لندن/ الخليج 365

بعد طول غياب للنجهة انجلينا جولي شكّل ظهورها في كاتدرائيّة القديس بولس في #لندن الخميس حديث الناس وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد إحجامها عن المشاركة بالمناسبات العامة لفترة طويلة، ظهرت جولي بكامل جمالها وأناقتها بإطلالة راقية صُممت لها خصيصاً.

تألّفت #الإطلالة من ثوب حريري باللون الرمادي الفاتح نسّقته مع حقيبة فضيّة وحذاء رمادي حملت جميعها توقيع دار Ralph&Russo. وقد كمّلت إطلالتها بقبّعة وقفازات من الساتان إضافة إلى بروش زيّن صدرها وأقراط ماسيّة في الأذنين

Advertisements

شبّه النقاد إطلالة أنجيلينا بإطلالات دوقة ساسيكس ميغان ماركل المعروفة بإعجابها بتصاميم Ralph&Russo، واعتمادها على الألوان الفاتحة الحيادية والقصة البحريّة عند العنق في العديد من إطلالاتها.

اختارت جولي هذه الإطلالة نظراً للطابع الرسمي للاحتفال بالذكرى المئويّة الثانية لرتبة القديسين مايكل وجورج، التي سبق أن سلّمتها وساماً شرفياً منذ 4 سنوات، قلدّتها إياه ملكة #بريطانيا، تحيّةً لجهودها في مجال محاربة العنف الجنسي في مناطق الحروب. وكانت أنجيلينا تسلّمت هذا الوسام في قصر بكنغهام واختارت للمناسبة إطلالة كلاسيكيّة باللون الرمادي حملت توقيع Ralph&Russo أيضاً.

اقرأ أيضاً