تراند اليوم : فيديو يثير جدلاً في السعودية .. والجهات المختصة تتحرك

الرياض/ الخليج 365

أكد مسؤول في الحكومة السعودية ، الخميس،عن بدء التحقيق في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل "يعنف زوجته وبناته".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، خالد أبا الخيل، "إشارة إلى المقطع المتداول ’أب يعنف زوجته وبناته’ فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من المقطع..".

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ودعا أبا الخيل، في تغريدة على حسابه في تويتر، "من لديه معلومات عن هذه الحالة إبلاغ مركز التعرض للإيذاء.. ليتم الوصول إلى الحالة".

وأثار المقطع الذي يظهر فيه رجلا وهو يحمل سلاحا معنفا زوجته وبناته، جدلا على مواقع التواصل، حيث طالب البعض بضرورة محاسبته.

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