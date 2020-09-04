تراند اليوم : مدير أعمال هيفا ممنوع من السفر

يخضع محمد وزيري المدير لأعمال هيفا وهبي للتحقيق في التهم الموجهة له من قِبلها. وكانت الفنانة اللبنانية اتهمت وزيري أخيراً بالإحتيال والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه مصري، فأوقف على ذمّة التحقيق فضلاً عن تمديد فترة سجنه لثلاث مرات متتالية.

وأفادت مصادر قضائية أنه "تم تجديد حبس وزيري شهراً كاملاً ومنعه من السفر". وكشف المحامي المصري ياسر قنطوش، الوكيل القانوني لهيفا، إن غرفة المشورة أمرت بتجديد حبس وزيري شهراً على ذمة التحقيقات، ومنعه من السفر بعد الاطلاع على جميع الأوراق في جلسة أمس الأول.

وأضاف بيان قنطوش أنّ "قرار منع وزيري من السفر صدر من جانب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي".