تراند اليوم : شاورما الدجاج

الطريقة:

نضيف عصير الليمون والخل والزيت وصلصة الصويا والملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم على الدجاج ثم تخلط المكونات مع بعض بالملعقه ندخل الصينيه في الثلاجه وتترك لمدة نصف ساعه ثم ندخلها الصينيه بعد مرور نصف ساعه الفرن وتترك حتى ينضج الدجاج ويقلب بين كل فتره وفتره ثم يخرج من الفرن ويضاف عليه بصل الشرائح والبقدونس المفروم والسماق وتخلط بالملعقه جيداً مع الدجاج ثم يعاد الى الفرن على نار هادئه لمدة خمس دقائق او أقل يدهن الخبز العربي بالمايونيز ثم نضع كميه من الدجاج ثم نضع خردل وشطه حسب الرغبه يمكن الأستغناء عنها يلف الخبز على الحشوه ويغطى بورق الشاورما ثم تقدم