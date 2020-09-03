تراند اليوم : المصري يخمد ثورة بركان ويعود من المغرب بتعادل ثمين في الكونفدرالية

لم تكن زيارة المصري الأولى للمغرب تاريخيا صعبة جدا، فعاد المصري من بركان بتعادل ثمين حافظ به على المركز الثاني في المجموعة.

تعادل المصري مع مضيفه نادي نهضة بركان المغربي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

بدأ نهضة بركان المباراة بشكل ضاغط بهدف إحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة الأولى احتسب الحكم مخالفة للفريق المغربي نفذها عمر نامسوي في الحائط المصري.

وأنهى المصري الشوط بتصويبة يسارية من أحمد جمعة في الشباك الجانبية للمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، صوب إسلام عيسى ضربة حرة مباشرة تجاه المرمى في الدقيقة الـ47، لكن المحمدي حارس المرمى تصدى لها بنجاح.

اقرأ أيضاً

Advertisements

وكاد نهضة بركان يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ48 من كودجو لابا، لكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

ورغم تعرض أحمد جمعة لإصابة استدعت تلقيه العلاج في الدقيقة الـ54، لكن الحكم إيريك أوتوجو كاستان منحه بطاقة صفراء بسبب إهدار الوقت.

وشارك أحمد أيمن منصور في الدقيقة الـ91 بدلا من عمرو موسى في تبديل ثاني وأخير من حسام حسن، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تعادل الفريقين رفع رصيد نهضة بركان للنقطة السابعة بصدارة المجموعة الثانية، فيما ارتفع رصيد المصري للنقطة الخامسة في المركز الثاني.

أما الهلال فقد تعادل مع يونياو دو سونجو الموزمبيقي بهدفين لكل فريق، ليرفع رصيده لنقطة ثانية في المركز الثالث، ويونياو دو سونجو في المركز الرابعة بنقطة وحيدة.

وستكون مباراة الجولة المقبلة بين الفريقين مرة أخرى، لكن في استاد بورسعيد في مصر للعب على صدارة المجموعة.