تراند اليوم : تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي: قدمت مبادرتي لإنهاء الخلافات من أجل مصر

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة والشباب بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات خاصة لبرنامج «مصر انهارده» على الفضائية المصرية، في أول تعليق على بيان النادي الأهلي، اليوم، إنه «قدمت مبادرتي لإنهاء الخلافات مع إدارة النادي الأهلي من أجل مصر، وتقديرًا لشعب مصر».

وكان مجلس إدارة الأهلي أصدر بيانًا للتعليق على مبادرة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والتي أكد خلالها أنه سيتنازل عن كافة القضايا التي تقدم بها ضد مسؤولي الأهلي، وأنه وضع نقطة النهاية للأزمة التي اشتعلت في الفترة الأخيرة.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي

«تلقى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها أمس في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلى، وجمهوره، ورئيسه.. وفي هذا الإطار، يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يلي:

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١. النادي الأهلي يتحرك كعهده دائمًا في إطار مسؤوليته المجتمعية والوطنية، ويدرك تمامًا دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي، في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية، والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها.

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٢. يثمّن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيًا، والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي.

٣. يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ، وشركائه المستثمرين، في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز، في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية.