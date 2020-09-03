تراند اليوم : حلمت اني جبت بنت ! !

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تفسير حلمت اني جبت بنت في المنام، من الأحلام التي تُراود كثيراً المرأة الحوامل، نظراً لأنها تعيش هذه الحالة قبل الولادة، وكذلك بعد أن تعرف أنها حامل، وقبل أن تتأكد من جنس الجنين، فتبدأ الأم تتوقع أو تتمنى أن تلد أنثى أو ذكر، وهذه التمنيات تذهب معها إلى النوم، وغالباً تاتيها في منامها، فترى نفسها في الحلم بغرفة العلميات أو على سرير المشفى وقد لدت بنتاً أو ولداً، وحلم ولادة طفل ذكر أو أنثى ليس من الأحلام المُزعجة، بل هو حلم يبعث بسعادة وفرحة على الأم الحامل، ولكنه يُثير في عقلها الفضول لتعرف تفسيره ودلالاته، وخصوصاً إن كانت تتمنى مثل ما رأت في الحلم، في هذا نذكر لكن تفسير حلم اني جبت بنت، أو حلم ولادة البنت.
دلالات حلم ولادة بنت في المنام
تُفسر هذه الدلالات التي نُطلعكم عليها في النقاط الآتية، تفسير حُلم ولادة البنت في المنام، ولكن حسب حالات الرؤية التي رأتها الأم في المنام، مثل وقت النوم، والنوم على وضوء أو بغير وضوء، وشكل البنت في المنام، وأمور أخرى يُفصلها الشيوخ والعماء في التفسيرات الآتية:
- من رأت أنها ولدة بنت في منامها فهذا يدل على فرج في التأويل أما ولادة الولد فهو يدل على هم.
- من رأى في منامه أن زوجته ولدت ولاداً فهو بإذن الله ينال رزقا.
- من رأت في منامها أن ولدة بنتاً فهو يَرمز إلى الإزدھار والإستمتاع بثروة من بعد الفقر.
- إذا رأت المرأة الحامل أنھا ولدت ذكراً فإنها بإذن الله ستضع أنثى والعكس بالعكس.
- من رأت في منامها أنها تلد ولم تنتبه إذا كان ولدا أو بنتاً فهذا يدل على راحة من بعد تعب لأنه من تلد تشعر بالراحة بعد مشقة الحمل.
- ولادة البنت تُبشر بالسلام والھدوء بعد المرور في محنة قاسیة.
- من رأت فتاة رضیعة في الحلم، فهذا له مؤشر إيجابي كبير، حيث يرمز ذلك إلى تطوّر جديد وجدير بالثناء في حیاتك، وأيضاً قد تدل هذه الرؤية إلى تحقیق طموحات لطالما تمنیتھا.
- من رأت أنها ولدت طفلة في منامها وحملتھا بین ذراعیها فهذا يدل إلى إطلاق سجین إلى الحرية أو إعتاق شخص يتع ّذب من صعاب، أو الخروج من ضیقة مالیة، فكل الھموم يتذول بإذن الله ببشرى ولادة ھذه البنت وحملھا بین ذراعیك
- من رأت أنها ولدت بنت مريضة فھذا يعني أنك سترتاحین من صعاب تواجھینھا
- من رأت أنها ولدت طفلة من فمها، فھذا يدل إلى الموت
- وتدل ولادة البنت في المناك أيضاً إلى الدخول عالم جديد، قد يكون وظیفة جديدة أو علاقة جديدة أو تغییر على مستوى معیّن.