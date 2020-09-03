تراند اليوم : حلمت ان زوجي يخونني ! !

تفسير حلمت اني زوجي يخونني، من التساؤلات الكثيرة التي تردنا في قسم تفسير الأحلام على موقع موسوعة مجلة، حيث إجتهد فريق قسم تفسير الأحلام في الموسوعة بالبحث في كتب التفسير لأشهر شيوخ وعلماء التفسير عن تفسير حلم خيانة الزوج لزوجته في المنام، ووجدنا أن حلم الزوجة أن زوحها يخونها له دلالات وتفسيرات عديدة، كان أهمها أن شك الزوجة بزوجها أحد أسباب مراودتها هذا الحلم، هي تتخيل المرأة في منامها بناءاً على شكها بزوجها تهيآت أن زوجها يخونها مع نساء أُخريات، ربما تُشاهدهن في حلمهما ولكنها لا تعرفهن، وإن كانت المرأة تشك بأن زوجها يخوننها مع فتاة معينة معروفة بالنسبة لها، ورأتها في منامها، فإن شكها يزداد .

والخيانة في منام المرأة تبدو لها واقعية إلى حد كبير، لدرجة أنها من الممكن أن تتهم زوجها بالخيانة، ومثل هذا النوع من الأحلام يُعتبر مُزعج ومُقلق وتسبب لكِ الشك في حياتك، وربما تُغير مشاعرك تجاه وزوجك، في هذا الطرح نذكر لك سيدتي تفسير حلم الخيانة الزوجية.

تفسير حلم خيانة الزوج في المنام لابن سيرين

يقول إبن سيرين في تفسيره عن حلم الخيانة الزوجية أنه إذا حلم الغني في منامه بالخيانة فهذا يدل على أنه قد يقع في مصيبة أو ربما يُشير إلى فقره، أمّا إذا حلم رجل أن محبوبته تخونه، فهو يقترب من زواج ناجح، أما إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها زوجها يخونها، فهو يدل على وفاءه وإخلاصه، وأنها يجب أن تطمئن من ناحيته، وفي حال رأيت في منامكشخص قريب منك يخون، فهذا يدل على عدم ثقتك به، وأنك تتخوفين من خيانته وخداعه، وفي حال لحلمتِ به وكنتي في مشكلة أو محنة ما، فأحذري من سوء فهم بينكِ وبينه، كما أن الخيانة في المناك تدل على السفر أو الذهاب إلى رحلة طويلة .

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تفسير حلم خيانة الزوجة في المنام لابن سيرين

وفسر إبن سيرين حلم رؤية خيانة الزوجة في المنام، أن المرأة المجهولة والغير معروفة في المنام أفضل من المعروفة، وشبه زنا المرأة أو الزوجة في المنام بالسرقة لأن الاني يأتي لها متخفياً مثل السارق، ومن رأى في منامه أن مرأةً جاءته وطلبت منه أن يزني بها، فهذا يدل على أكل مال الحرام، ومن راى في منامه أن يزني مع إمراة جميلة، فهذا يدل على صرف أموال باهظة في الحرام، ومن رأى في منامه أن الحد قد أقيم عليه بسبب تهمة الزنى فهذا يدل على زيادة في الجاه والسلطان، ومن رأى في منامه أنه يزني مع إمرأة رجل يعرفه، فهذا الرجل يسعى لأخذ ماله منه.

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وختاماً نود أن ننوه أن الأحلام هي منن الشيطان وهي أضغاث لا أكثر، وليست حقيقة أو لها صلة بالواقع ،فلا داعي للقلق أو الشك ببعضكما البعض، حيث أن تصديق هذه الأحلام وعكس ما جرى بها على الزوجة أو الزوج يُعتبر ظُلم بعينه.