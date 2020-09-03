تركي آل الشيخ يكشف عن أكثر ما أسعده بعد تجريبه لكافة متع الحياة

قال رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، إنه جرب كل متاع الحياة، مؤكداً أن لا يوجد أسعد وأريح من عمل الخير.

وشارك تركي آل شيخ، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "والله جربت كل متع الحياة.. ما وجدت اللذ وأسعد واريح من عمل الخير.. فرحة الانسان لا تقدر عندي بثمن لا تبخلو علي بقصص فيها خير.. والواحد يساهم قد ما يقد️ انا منكم... تراي كنت احسب كم في جيبي قبل ادخل ماما نوره واطلب عصير صغير على الميزانية وقطه!".

تغريدة آل الشيخ جاءت عقب تغريدة قال فيها: "مقطع ام محمد طير النوم من عيني.. هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا ان شاء لله أكلمها الصبح كانا من الحيين..". بحسب ما نقل موقع "سي ان ان بالعربية".

والجدير بالذكر أن نالت تغريدة آل الشيخ نحو 11 ألف تفاعل بين تعليق وإعجاب لتنهال الطلبات ومقاطع الفيديو التي شاركها متابعوه عن أشخاص وقضايا قالوا إنها بحاجة لمساعدة.