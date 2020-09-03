شاهد.. طفل سوري ينتحر شنقا ويترك رسالة مؤثرة لوالده

لقي طفل سوري يقطن في حي باب الدريب بمدينة حمص، مصرعة بعدما لجأ إلى شنق نفسه بعدما تركه والده بمفرده في البيت، لشراء بعض الاحتياجات.

وعندما عاد الأب للمنزل سمع صوت صرخات ابنه عمر الخطيب، قادمة من إحدى غرف المنزل، حيث هرع لمعرفة ماذا جرى له، ليجده مشنوقا وسط الغرفة.

وعثر الأب بجانب جثة ابنه على رسالة كتبها قبل أن ينتحر حيث قال فيها: ”أنا آسف يا أبي، بس ما عاد اتحمل، وهالشي بريحني وبريحكم مني وبريح أمي“. كما أورد موقع "إرم نيوز".

ووفقا لمصادر سورية، فإن الخطيب البالغ 15 عاما، كان يساعد والده الثلاثاء في إصلاح بعض الأضرار في منزلهم وتركيب خزان للمياه.

والجدير بالذكر أن قال المرصد السوري لحقوق، يوم أمس الأربعاء، إن والدي عمر، كان بينهما خلافات مستمرة، بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه العائلة؛ ما أثر على نفسية الابن، وجعله يقدم على الانتحار.