شاهد.. زواج المغني السعودي عايض يوسف من الممثلة والإعلامية هبة الحسن

أعلن الفنان السعودي عايض يوسف،يوم الأربعاء، زواجه رسميًا بمواطنته الممثلة والإعلامية هبة الحسن.

وكتب عايض يوسف في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب“.

وكشف عايض يوسف عن أول صورة جمعته بعروسه هبة الحسن، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وظهر مرتديا الزي السعودي المعروف في مثل تلك المناسبات. كما أورد موقع "إرم نيوز".

وذاع صيت عايض يوسف، عندما نشر أغنية بعنوان ”ساقي العطش“ والتي حصلت على 21 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، ونجاح هذه الأغنية قاده لتقديم أغنية ”قليل الشوف“ و“مودي خوش“.

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أما هبة الحسين فهي إعلامية وممثلة، ومقدمة برامج تلفزيونية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي، ثم ماجستير في الإعلام، إذاعة وتلفزيون.

والفنان عايض يوسف عايض مغن سعودي من مواليد 1995، وهو أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، واقتحم عالم الشهرة وظهر لجمهوره عام 2015 عندما أطلق أغنية ”نسيتني“ وتم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت 8.5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.