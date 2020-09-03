تراند اليوم : "كرت الصلاة" لعدّ الركعات.. و5 تطبيقات أخرى تفيد المسلم برمضان

دبي / مشرق نيوز

أصبح عالم التكنولوجيا بالسنوات الأخيرة مهتماً بتقديم الحلول لجعل حياة المستخدم أكثر راحة، ومع هذا التطور في برمجة التطبيقات والأجهزة المبتكرة، ظهرت عدة حلول تكنولوجية تخدم المتدينين تحديداً. فقد استجاب المبادرون للسوق المسلم عن طريق إنشاء تطبيقات متعددة متعلقة بالعبادات والفعاليات الدينية.

وفي هذا السياق هناك عدة تطبيقات وأجهزة من الجدير التطرق لها، لذا اخترنا لكم عدداً منها لتساعدكم خلال شهر رمضان المبارك وبعده أيضاً.

1. أوقات رمضان (Ramadan Times) تطبيق لأجهزة آبل تم طرحه خصيصاً لشهرة رمضان، فهو يظهر أوقات السحور والإفطار بشكل دقيق وبحسب التوقيت المحلي للمستخدم. ومن خلاله يمكن أيضاً فحص أوقات الإفطار الدقيقة في كل يوم من الأيام القادمة للصيام.

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2. كرت الصلاة (salatcard): قام رائد الأعمال الكويتي "رائد عرار" بابتكار جهاز صغير مسطّح ودقيق يساعد المصلين الذين يعانون من فقدان التركيز أثناء الصلاة ونسيان عدد الركعات التي صلّوها. فبواسطة الجهاز الذي يظهر في الصورة أدناه يمكنكم معرفة عدد الركعات بوضعه على سجاد الصلاة فقط.

وقد صمم هذا الجهاز الصغير مزوداً بمجسّات قادرة على عد الركعات، وبذلك فهو يعتبر مفيداً للأطفال الذين يتعلمون الصلاة جديداً، أو للمصابين بأمراض الذاكرة مثل الألزهايمر، وحتى للأشخاص العاديين الذين يفضلون التركيز في الصلاة بدلاً من عدّ الركعات.

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3. مسبحتي (isubha): وهو تطبيق جديد برمجه المصمم السعودي "بندر رفع" بذوق رفيع، يساعد المسلمين على التسبيح عبر تطبيق الهاتف المحمول بدلاً من حمل المسبحة التقليدية، ويعتبر التطبيق غاية في الإبداع بألوانه الزاهية وطريقة تصميمه السلسة للاستخدام.

4. مسلم برو (Muslim Pro): وهو تطبيق مفيد جداً ويستخدمه حتى الآن أكثر من 15 مليون مستخدم، وهو يزودك بمعلومات مواقيت الصلاة بحسب المدن وأجزاء من القرآن والرزنامة الإسلامية السنوية وبوصلة لمعرفة اتجاه القبلة، كما أنه متوفر بعدة لغات وفيه تسجيلات قرآن صوتية.

5. قبلة كونكت (Qibla Connect): وهو تطبيق يمكن للمصلي من خلاله أن يعرف اتجاه القبلة بحسب مكانه الجغرافي.

6. صلاتك (Salatuk): وهو تطبيق لأجهزة الأندرويد يذكّركم بمواعيد الصلاة باستخدام تذكير صوتي، كما أنه يزودكم بمعلومات دقيقة حول عدد المساجد القريبة منكم ومكانها وطريقة الوصول إليها.

"الخليج اون لاين"