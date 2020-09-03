تراند اليوم : يديعوت: زلزال مدمر يضرب الشرق الأوسط قريبا

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن خبراء الزلازل فى "إسرائيل"، حذروا من وقوع زلزال شديد سيضرب المنطقة، ويؤدى إلى انهيار أكثر من 70% من المنازل .

وأضافت الصحيفة أن آخر زلزال ضرب المنطقة ونجمت عنه خسائر كبيرة كان عام 1900 وكانت قوته ما بين 7 و8 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت الصحيفة أنه على رأس كل 100 سنة يضرب زلزال شديد منطقة الشرق الأوسط، ويكون مركز الزلزال منطقة سكانية، ما تكون آثاره وخسائره كبيرة، موضّحة أنه من المتوقع أن تكون قوة الزلزال 8 درجات بمقياس ريختر.

وأكدت الصحيفة أن خبراء الزلازل طالبوا الحكومة الإسرائيلية بوضع صدادات ضد الزلازل بالمنازل، خاصة التى بنيت فى فترة الثمانينيات من القرن الماضى.

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