تراند اليوم : لبنان ثم إسرائيل والسعودية.. الأكثر بحثا عن زواج المثليين في الشرق الأوسط

وكالات / مشرق نيوز

حتلت لبنان قائمة الدول الأكثر بحثا عن معلومات تتعلق بزواج المثليين في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات محرك البحث الشهير «جوجل»، عقب حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح بزواج المثليين.

وجاء في احصائيات جوجل أن لبنان جاءت في المركز الأول من حيث نسبة البحث عن معلومات تتعلق بزواج المثليين على شبكة الإنترنت، تليها إسرائيل، ثم السعودية .

وقالت إن مصر جاءت في المركز الرابع تليها سوريا، بحسب بيانات "جوجل تريندز"، الذي يعبر عن بيانات البحث في أكبر محرك بحث بالعالم.

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