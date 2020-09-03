تراند اليوم : كيف نتجنب زيادة الوزن في رمضان؟

القاهرة / مشرق نيوز

أسئلة عديدة من القراء تستفسر عن أسباب السمنة فى رمضان وكيف يمكن تجنبها يجيب عن هذا السؤال الدكتور هاني الجزار زميل التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية فيقول ..

السمنة لها العديد من الأسباب فى رمضان منها : نقص الأحتياجات من الطاقة نتيجة قلة الحركة و الصيام و بالتالي فأي زياده تؤدي فى التناول تسبب زيادة الوزن و أحيانا السمنة، ازدراء الطعام دون المضغ الجيد و التهام كميات كبيرة من الطعام دون أن يشعر ، تناول وجبة واحدة كبيرة يؤدي الى زياده التخزين والأفراط في تناول كميات كبيرة من الحلوى و الأغذية عالية المحتوى من الطاقة دون الأهتمام بالناحية النوعية للوجبة.

لكن كيف يمكن ضبط الدايت فى خلال الصيام ؟

أولا : أسلوب الأفطار :

اقرأ أيضاً

1. ابدأ الوجبه بقدر يسير من البادئات ثم قم الى الصلاة و استكمل وجبتك بعد مضى قدر من الوقت المستغرق فى الصلاة .

2. ترك المائده قبل الأحساس التام بالشبع .

3. تناول وجبة أخرى بعد ثلاث ساعات من الأفطار .

4. أخر وقت السحور و تناول الطعام ببطء مع المضغ الجيد

ثانيا : مكونات الأفطار :

1. اختر الأطعمة منخفضة المحتوى من الطاقة و ابتعد عن العصائر المركزه .

Advertisements

2. الأهتمام بالسلطة الخضراء و البدء بها ثم تناول الطعام الرئيسي بلا افراط .

3. استخدم المشوي و المحمص بدلا من القلي و التسبيك .

4.تناول عصائر الفاكهة الطبيعية ولكن بدون سكر ويفضل الإبتعاد عن العصائر المصنعة والمشروبات الغازية ويمكن إستبدال بدائل السكر لكن فى اضيق الحدود.

5. يمكن تنجنب العديد من العادات الخاطئه فى رمضان عن طريق :

1. اتخاذ الصيام وسيله لتحقيق العادات الجيدة مثل تقوية العزيمة فى الكف عن أي سلوك غذائي أو عادة غذائية خاطئه و قضاء أوقات الفراغ فى مزاولة أنشطة ذات طابع حركي مثل الصلاة و العبادات المختلفة و التخلص من زياده المتناول من الطعام بين الوجبات و غيرها .

2. استحضار آداب الطعام الأسلاميه مثل قول النبى (ص ) " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع و اذا أكلنا لا نشبع " و غيرها من الآداب .

وأخيرا ننصح مرضى السمنة فى رمضان :

أولا : الأخذ بأسباب الوقايه من السمنة التى قد تحدث فى رمضان بمراقبة الوزن و تعديل السلوك و العادات الغذائيه و اتباع نظام حركي و الأبتعاد عن الكسل حتى لا يكون هناك فرصه لزياده الوزن فى رمضان .

ثانيا : فى حاله حدوث زيادة فى الوزن ينصح باتباع نظام غذائى و نمط حياة صحي للتخلص من الوزن المكتسب قبل الرجوع للنظام المعتاد و بالتالي صعوبة التخلص من الوزن المكتسب و استمراره بعد رمضان .

ثالثا : الأبتعاد عن الحلويات و استعمال الفاكهة بدلا عنها لما لها من فوائد صحية و محتواها من الفيتامينات و العناصر المعدنية الهامة للجسم .

رابعا : الأقلال من حجم القطع و الوحدات المعدة للتناول و بالتالى تقليل الطاقة المتناولة من الطعام .

خامسا : عدم الكسل و النوم بكثرة مما يؤدى الى زيادة الوزن و الحركة و النشاط لها العديد من الفوائد الصحية و تنشيط الدورة الدموية و تحسين الحالة الصحية بصفه عامة.