تراند اليوم : العاب فرايف friv زوما المجنونة ( العاب طبخ فرايف ) العاب بنات باربي

متابعات-الخليج 365/ العاب فرايف FRIV بيبي هازل هي لعبة تقومين فيها بمساعدة الجميلة بيبي هازل في الاعتناء بالحيوانات الخاصة بها في العاب بنات مثل الارنب والقطة والكلب والعصافير والهامستر الخاص بها لكي تكون حيواناتها سعيدة ونظيفة ومنمقة وجميلة في نفس الوقت لكي تكون بيبي هازل سعيدة بانك اهتممتي بحيواناتها واعتنيتي بها وجعلتي حيوانات بيبي هازل جميلة وانيقة .. في العاب بيبي هازل قومي بعمل غسيل للارنب المفضل عند بيبي هازل وقومي بتسريح شعره ونمقيه لكي يصبح في احلى شكل وقومي بعرضه للناس لكي ينبهرو باعمالك في الاعتناء بالحيوانات الاليفة الخاصة ببيبي هازل الجميلة.

ولدينا العاب طبخ FRIVهي مجموعة العاب تقومين فيها بتحضير اشهى واحلى الاكلات والوصفات السحرية والمدهشة لكل مناسبات الاكل من فطار وغذاء وعشاء واعداد افضل الاطباق اللذيذة والتي يحبها جميع الناس من جميع انحاء العالم ... وفي العاب طبخ قومي بتقطيع المكونات التي تخص كل وصفة او أكلة او طبق تعديه وتحضيرها قبل ان تبدأي في الطبخ او التسخين او الطهي وقومي باحضار ما يلزمك من مكونات وعندما تنتهين من تحضيرها ستقومين بتسخينها والبدء في تسخينها وطهيها وعندما تجهز الوصفة او الطبق قومي بتقديمه في العاب طبخ لمن سيأكله وكوني انتي الطباخة المشهورة في العاب طبخ الجديدة والمميزة عندنا فقط من العاب بنات المميزة.

ومعنا العاب باربي واحدة من العاب البنات المنتشرة بكثرة على الانترنت والتي تخص البنات فقط وخصوصاً البنات الصغيرة التي تحب ان تقضي وقتها في ان تعمل عمليات تجميل او تلبيس او مكياج للجميلة باربي وان تلعب معها ويقضون مع بعضهم احلى الاوقات في بيت باربي او في حديقتها او في مطعمها التي تعمل فيه وستقومين في العاب باربي هذه المرة بالقيام بعملية تجميل للجميلة باربي لكي تستعد لاول موعد لها مع حبيبها الجديد الذي التقته منذ قليل وستقومين بتجهيز فستانها الذي سترتديه في هذه الليلة في العاب باربي وايضاً ستكون جميلة ولامعة وستكون احلى اميرة في الليلة كلها.

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