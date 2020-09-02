تراند اليوم : هل تطرح بيوت الأزياء بانطلون جينز كاوبوي شفاف بأسواق غزة والضفة؟

غزة- الخليج 365:

هل تطرح بيوت الأزياء سروال (بانطلون) جينز كاوبوي شفاف في أسواق غزة والضفة؟ وذلك بعد انتشاره في الاسواق الأوروبية وبعض البلدان العربية.

سؤال يتداول في الشراع خاصة لدى البائعين، حيث ستمثل كارثة أن يدخل هذا النوع من البانطلونات خاصة أن الابانطلونات القصيرة (الساحلة) دخلت غزة.

وتقوم شركات الأزياء وصناعة الملابس بتوفير ما يطلبه اشلارع بغض النظر عن تعليمات الدين والأخلاق والأعراف والتقاليد المعروفة.

عملية إخراج وإدخال الهاتف في جيب البنطلون قد تكون مزعجة للبعض، لذا قامت شركة ألفين إندستريز بابتكار بنطلون جينز مزود بجيب شفاف له غطاء يمكنك من الوصول لهاتفك بسرعة أو العمل عليه وهو في مكانه.

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تم استيحاء فكرة البنطلون دلتا 425 من الملابس العسكرية، وبالطبع لم ينسى صانعوه أن يضفوا لمسة الأناقة التي تجعله ليس مجرد ابتكار غريب الشكل، كما يمكن إخفاء الهاتف من خلال غطاء جينز يغلق على الجيب بواسطة سحّاب محكم الغلق.



الجيب المبتكر مصنوع من مادة خاصة تسمح بالتفاعل التام مع هواتف آيفون وهواتف آندرويد وغيرها من هواتف بشاشة تعمل باللمس دون الحاجة لإخراجه.