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تراند اليوم : كذبوا .. شعر لـ"على حبيب الشابي"

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العراق-على حبيب الشابي:

( كذبوا)

غَارِقٌ  لِيلُ  بلادي

  ِبسكارى

 شَرِبوا   كلَّ  دمائي

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يَا لهذا  الصّبحِ  كيفَ النّورُ فيهِ

قد تَجلّى

وهَناك  الوردُ  دامٍ

والندى يسَقي بقايا من قبورِ الثّائرينْ

حيثُ جهرا

ودعَ الغصنُ حكاياتِ الثكالى

حيث ُ فيِهنْ

كلُّ عامٍ  الفُ  كفن ٍ

َدفنتْ الفَ ضياءٍ وكتابْ

وَبِلا أدنى خجلْ

كلُّ   عام ٍ

سوف تَأتي

تَسلخُ  الغصنَ  بداعِ

أن ثوبَي  في نحولٍ

عِندَما يَأتي الربيع

يا لهذا

كم ْإلى أطفالِنا قد

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همسَ الصّوتُ رصاصا

وهوى فيهم بكاءً وصراخا وعويل ْ

  وأنا  منذ ُ وجودي  بَالعدمْ

بظلامٍ في البطونِ

أيْنعتْ بي خلجاتي أنّ طعمَ الدّمِ سرٌّ 

في نضالي وكذا في ظُلمِ نفسي

ها  أنا  بينَ  ضياعٍ  وَوَطنْ

وانْتصارٌ  وَوَهنْ

ونفوسٍ تَشربُ الموتَ  طواعا  وتموتُ

في شعارِ  الزّهدينَ  كُذبا

أينَ مجدي ? أينَ امي ?

أينَ دمّي ?

من أراهُ بعدَ موتي ?

يا صديقي كلُّهم قد كذبوا

لم أجدْ فيهم مُحبّا

وطني

قتلوك

بسياطٍ من دماءِ

غّارِقٌ ليلُ بلادي

ِبسكارى وضياءٍ  ودماءٍ وحنانٍ

وكتابْ

……  علي حبيب الشّابي….

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