تراند اليوم : بالفيديو ..جنازة الموسيقار ملحم بركات .. موسيقى ورقص وخلاف بين أولاده من زوجتيه في العزاء

بيروت ـ مشرق نيوز

منذ الاعلان عن وفاة المطرب والملحن الكبير ملحم بركات71 عاما بعد اصابته بمرض السرطان ، توافد عشاق فنه الى المستشفى الذي مكث به شهرا ونصف ، حمله الى الصلاة عليه في كنسية كاتدرائية القديس نيقولاس في الأشرفية، ومن بعدها حُمل تابوت الموسيقار إلى مثواه الأخير إلى كفرشيما حيث مر موكب الجنازة في بعبدا وتوقف ليودعه جمهوره الكبير قبل أن يصل إلى بلدته ومسقط رأسه كفرشيما.

حمل نعش أبو مجد على الأكتاف وتقدّمهم صديقه الشاعر نزار فرنسيس، وكانت الفرقة الموسيقية الخاصة بملحم تنتظره خارجاً وما أن ظهر النعش حتى بدأت بعزف مقطوعات من أغانيه وودّع كل المتواجدين أبو مجد وسط بكاء ورقص وأغاني وآهات

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الى ذلك رصدت عدسات الكاميرات وقوع اشكال عائلي في عزاء الموسيقار الراحل ملحم بركات، بين ابنه ملحم جونيور من طليقته الفنّانة مي حريري، وعائلة الراحل من زوجته الأولى رندا عازار.

وجالت كاميرا تلفزيون “الجديد” في صالون العزاء حيث توافد أهل السياسة والفنّ ومحبو الراحل، من بينهم النائب آلان عون والمطربة نوال الزغبي والفنّانة باسكال صقر والكوميديان ايلي ايوب.

وخلال جولة “الجديد”، رصدت الكاميرا خلافاً كبيراً داخل العزاء، لافتةً الى انزعاج ملحم جونيور من عزله عائلياً. وفق ما ذكر موقع “لها” الفني.

يُشار الى ان اسم وعائلة طليقة الموسيقار مي حريري لم يدرجا في ورقة النعوة.

نبذة عن ملحم بركات

والموسيقار الكبير ملحم بركات المقل بإطلالاته الإعلامية من أشهر المطربين والملحنين اللبنانين.

وطبع بركات الأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه اللحني الإبداعي وأدائه الذي يجمع بين الطرب الأصيل والغناء المتجدد.

وهو ولد في كفرشيما إحدى ضواحي بيروت الجنوبية في آب/أغسطس 1942.

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وكان أول لحن وضعه نشيدا لمدرسته. وقد التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى ودرس الغناء الشرقي والعزف على العود.

ثم وقف على خشبة مسرح الأخوين رحباني وتميز بقدراته الصوتية وحضوره المحبب. وعمل كذلك مع المسرحي والملحن اللبناني روميو لحود.

وانطلق بعد ذلك في مسيرة منفردة وركز على التلحين إلى جانب الغناء.

لحن لكبار المغنين اللبنانيين من بينهم وديع الصافي وصباح وسميرة توفيق وماجدة الرومي.

ومن ألحانه، "بلغي كل مواعيدي" وهي أغنية ثنائية مع جورجيت صايغ و "المجوز الله يزيدو" و"ليش لهلق سهرانين" اللتان غنتهما صباح.

من النجاحات التي عرفها في السنوات الأخيرة أغنية قدمها لماجدة الرومي بعنوان "اعتزلت الغرام" وأخرى لكارول صقر بعنوان "يا حبيبي تصبح فيي".

وكان أحيا حفلات عدة في عواصم عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة وشارك في مهرجانات من بينها قرطاج وجرش.

ومن أغنياته المعروفة "علواه يا ليلى"، "على بابي واقف قمرين".

وخلال الأعوام الأخيرة، تولى الشاعر اللبناني نزار فرنسيس كتابة معظم كلمات أغنياته من بينها "جيت بوقتك" وسواها.

ولملحم بركات أربعة أولاد هم مجد ووعد وغنوة من زواج أول، وملحم جونيور من الفنانة مي حريري التي عاد وطلقها.