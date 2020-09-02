تراند اليوم : تهمة الاغتصاب للمغني سعد لمجرد ومحاميه يتهم الجزائر بمكيدة

باريس - وكالات - مشرق نيوز

وجِّهت تهمة «الاغتصاب مع ظروف مشدّدة للعقوبة» إلى المغني المغربي سعد لمجرد بعد مثوله أمام قاضٍ مساء الجمعة في باريس ووضع في الحبس الاحترازي. ووجهت إليه أيضاً تهمة «العنف العمد مع ظروف مشددة للعقوبة».

وكان النجم المغربي (31 سنة) تناول الكحول والمخــــدرات عند حـــدوث الوقائع المتهــم بها، وفق ما أظهــرت عناصر التحقيق الأولى. وأوقف الفنان الذي كان ينبغي أن يحيي حفلة مساء أمس في باريس، صباح الأربعاء في فندق يقع بوسط العاصمة الفرنسية.

اقرأ أيضاً

وكانت الضحية المفترضة، وهي فرنسية في العشرين من العمر، تقدمت بشكوى قبيل ذلك مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء في غرفة المغني بالفندق.

وقال مصدر مطلع على الملف: «إنها تعاني إصابات وصدمة كبيرة. وروايتها قابلة للتصديق في هذه المرحلة». أما محامي المغني جان - مارك فيديدا فقال: «موكلي ينفي كل الوقائع المتهم بها»، وأكد أن «ما حصل خلال تلك الليلة هو ما يحدث عادة عند الخامسة صباحاً بين رجل وامرأة موافقة»، مشيراً إلى أن المغني تعرف إلى الشابة في ملهى ليلي في باريس. وطالب بمواجهة بين المدعية والمدعى عليه في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

وورد اسم المغني هذه السنة أيضاً في قضية اغتصاب في الولايات المتحدة تعود إلى عام 2010، إلا أنه ينفي أن يكون ضالعاً فيها.

ولد سعد لمجرد في نيسان (أبريل) 1985 في المغرب في كنف عائلة فنية، وسطع نجمه بعد نجاح أغنيته «أنت باغية واحد» التي حصدت 20 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في «يوتيوب». لكن نجاحه الأكبر يبقى مع أغنية «المعلم» التي أطلقها عام 2015 وشوهدت 382 مليون مرة حتى اليوم.

وتصدرت هذه الأغنية التصنيف الرسمي للأغاني العربية الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» لعام 2015، وفق أرقام نشرها الموقع على صفحته الرسمية. وشوهدت أعمال الفنان كلها 613 مليون مرة على قناته الرسمية في الموقع الإلكتروني التي يتتبعها مليونا شخص.

وتصدرت هذه القضية العناوين الأولى في وسائل الإعلام المغربية، مع ردود فعل متباينة بين تساؤلات وقلق من جهة ودعم من جهة أخرى أعرب عنه فنانون محليون لنجم البوب. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) «كلنا_سعد_لمجرد»، في ظل الدعم المقدم له من فنانين محليين ومعجبين.

ونقلت الصحف المحلية عن والدة المغني نزهة الركراكمي، وهي ممثلة معروفة في المغرب، أنها واثقة ببراءة ابنها وأنه وقع في مكيدة مدبرة له. كذلك، تكلم إبراهيم رشيدي محامي الفنان في المغرب عن «مكيدة مدبرة» من جانب «خصوم وحدتنا الترابية، خصوصاً في الهجوم الشرس للإعلام والسلطات الجزائرية على سعد لمجرد بسبب أغنيته الأخيرة التي تدافع عن مغربية الصحراء». وأكد أن «التحريات ستكشف براءة» موكله، مذكراً بأن «الأصل هو قرينة البراءة».