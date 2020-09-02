تراند اليوم : ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن إسرائيل وتحيي علمها !

القدس-الخليج 365/

بثت القناة الإسرائيلية الثانية تقريرا تلفزيونيا، يظهر فلسطينة من عائلة مناضلة، تركت دينها وفلسطينيتها، وتطوعت للدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التقرير، الذي بُث باللغة العبرية والعربية، أن ساندرا -وهي ابنة شقيقة المناضل المعروف الراحل صخر حبش، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- سافرت إلى كندا، حيث تخلت عنها عائلتها، وأعلنت براءتها التامة منها.

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وقالت "ساندرا" إنها نشأت في بيت تربى على كره اليهود وتمجيد هتلر، منذ أن كانت لم تتجاوز خمسة أعوام.

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وأضافت أيضا "أنها تعتذر من كل يهودي قامت بسبه في يوم من الأيام، وتتمنى منه مسامحتها على ذلك".

وظهرت ساندرا وهي ترتدي العلم الإسرائيلي في رقبتها، إضافة لعملها وشما باللغة العبرية على رقبتها مكتوب عليه "إسرائيل".

وأظهرت صور ملتقطة في كندا "ساندرا" في نشاطات مناهضة للفلسطينيين، وفي الدفاع عن إسرائيل.

وختمت ساندرا حديثها بالقول: "لا أخشى أن أقتل في سبيل قول الحق، وأتمنى في يوم من الأيام أن أزور إسرائيل، وأحمل علمها، وأضرب له التحية؛ لأن إسرائيل وجدت لا لأن تُمحى".