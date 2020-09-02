تراند اليوم : شاب من غزة يعثر على اغلى حجر بالعالم على شاطئ البحر

غزة - وكالات -الخليج 365/

لم يكن يعرف الشاب علاء من شمال قطاع غزة بان مشواره على شاطئ البحر سيغير حياته ويفتح له ابواب السعادة والرزق، لا بل ستضاهي سعادته المئات من الالاف بل الملايين .

تبدأ قصة الشاب الملتحي والوسيم من اقدامه التي اخذته الى شاطئ البحر ليفرغ جزءا من ضغوط الحياة اليومية وشأنه شأن الكثير من شباب غزة , وفي حين كانت نظراته باتجاه عمق البحر الا ان ثمة شيء كان تحت اقدامه , انحنى والتقطه لم يكن يعرف في بادئ الامر ما بين يديه لكن لونه اللافت للأنظار جعله يحتفظ به وسرعان ما كان يُشهد اصدقائه عليه ليبدأ مشوار جديد بجانب الصدفة .

لم يتوقف الشاب للبحث عن ماهية الحجر الذي يمتلكه وسريعا ما راح يبحث عبر الانترنت ليكتشف بان ما يملكه من لون زمردي هو حجر زمرد وهو من اغلى الاحجار في العالم حاول الكشف والتقرب أكثر ليجد ما في الحجر هي ذات المواصفات والخصائص في الاحجار المعروضة عبر الانترنت .

ويقول الشاب علاء " بعد البحث والتحري علي مواقع الانترنت تطابق الحجر مع كثير من الصور المتواجدة علي النت وعلي الحجر الكريم تشترك فيه أربع علامات ( النُدرة - اللون - الوزن - الشوائب )

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مضيفاً " كانت تتحدث الكثير من المواقع عن بعض الإجراءات التي تعرف بها الحجر الأصلي من المقلد منها إختراق الضوء وتشتته منها أن الحجر الأصلي فيه شوائب مقياس موس الصلابة الخدش الأبيض البريق الزجاجي التشعير والفقاعات الهوائية وكل هذه الخصائص والعلامات اجتمعت في الحجر الذي معي

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وتواصلت مع العديد من الأخوة خارج القطاع حيث كانوا يعرضون عدد من القيراطات بألاف من الدولارات منهم من الاردن والسعودية وللوهلة الأولي لصور الحجر أكدوا أنه زمرد ومن شِدةِ خُضرته قالوا لربما يكون كولومبياً وهو أغلي الأحجار

واضاف الشاب " توجهت إلي إلي أصحاب محال الذهب فقالوا أنهم لا يتعاملون مع هذه الأحجار وشاهد الحجر بائع ذهب واحد ونظر إليه بالعدسة المكبرة وقال هذا حجر طبيعي .

الشاب علاء توجه سريعاً لقسم المعادن في وزارة الاقتصاد وفحصنا الكثافة النوعية للحجر لتكن 2.5وهي الكثافة الأقرب لحجر الزمرد.

وفي السياق ذاته توجه علاء لقسم المختبرات والجيولوجيا في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر فأكد د. نضال القاعود بان الحجر بالفعل هو حجر خام من الاحجار الطبيعية ونتيجة للحصار المفروض علي أهلنا في قطاع غزة فإنه لا توجد أجهزة أو مايكروسكوب لهذه الاحجار لتثبت لنا أنه حجر كريم لذلك نؤكد علي أن الحجر خام طبيعي فللوهلة الأولي رغم أن لونه الجميل الزمردي وطبيعته فإنه لانجزم بذلك إلا أن نأخذ له مقاطع مايكروسكوبية وتحاليل كيميائية وهذا غير متوفر في قطاع غزة .

مضيفاً الحجر طبيعي وليس حجرا مصنعا ولونه شبيه بالزمرد كما أن موس الصلابة يتعدي 6.5 إلي 7 بالفحص المبدئ .لكنهم لا يأكدون ذلك لعدم وجود أجهزة تفحص هذه الأحجار حتي وإن لم يكن زمرد فأنا أملك ثروة من غير مال أنه حجر جميل وخام طبيعي.

ويقول الشاب علاء أحاول الأن أن أقوم بقصه علي شكل خارطة فلسطين ليكون قلادة في عُقد ذهب والنصف الأخر علي هيئة قلب وتكون في قلادة فضة أو ذهب أو في خاتم والأحجار الصغيرة في خاتم كما في الصورة فهذا الخاتم عندي.

ويعتبر حجر الزمرد نوع من الأحجار الكريمة النادرة، ولكنه يفوق باقي الأحجار الكريمة بالوزن، وهو حجر شفّاف ذات طبيعة بلورية، يمتاز باللّون الأخضر الغامق الجميل، لاحتوائه على مادة الكروم التي تعطيه اللون الأخضر، ولا يتغيّر لونه إذا تعرّض لأشعة الشمس أو لضوء قويّ، وكلما ازدادت درجة لونه وكان قليل الشوائب أصبح أثمن. يحتوي الزمرد في تركيبته على معدن البريل، الذي يعطي الزمرد خاصّية القوة والقساوة؛ لاحتواء البريل على الأملاح وعلى سليكات الألمنيوم والبريليوم، ويُستخرج الزمرد من مناجم الصخور التي تحتوي على الرخام والصخور الصلدة.