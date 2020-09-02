تراند اليوم : تحذير: ماهي دلالات الارقام الموجودة أسفل علب المياه البلاستيكية وخطورتها على الصحة

المشرق/

قبل ما تشتري أي بلاستيك تعلم هذه الرموز

هذه الرموز تجدها على بعض الأدوات البلاستيكية

كالعلب والألعاب وغيرها .. فهل تعلم ما معناها ؟؟!!

...لنتعلم هذه الرموز المهمة :

المثلث الذى تراه فى الصورة يعني قابل للتدوير ، وإعادة التصنيع

وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة ،

والحروف أسفل المثلث هي أختصار لإسم البلاستيك المرادف للرقم داخل المثلث .

الرقم 1 : يعنى آمن وقابل للتدوير .

يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبدة الفول السوداني ..

مع الحذر من استخدام هذه العلب لأكثر من مرة ،

لأنها مصنوعة لتستخدم لمرة واحدة فقط وتصبح سامة إذا أعيد تعبئتها .

الرقم 2 : يعنى آمن وقابل للتدوير :

يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات ،

الحليب ولعب الأطفال ويعتبر من أكثر انواع البلاستيك أمنا خصوصا الشفاف منه .

الرقم 3 : بلاستيك ضار وسام اذا أستخدم لفترة طويلةوهو مايسمى بالفينيل أو ال PVC ،

يستخدم في مواسير السباكة وستائر الحمام ،

وكثيرا مايستخدم في لعب الأطفال وتغطية اللحوم والأجبان كبلاستيك شفاف

لذا يجب الحذر من هذا النوع بالذات

لأنه من أخطر أنواع البلاستيك وأرخصها لذا يستخدم بكثرة .

الرقم 4 : يعتبر بلاستيك آمن نسبيا وقابل للتدوير ،

يستخدم لصنع علب السيديهات وبعض القوارير واكياس التسوق .

الرقم 5 : من أفضل انواع البلاستيك وأكثرها أمنا ،

يناسب السوائل والمواد الباردة والحارة وغير ضار أبدا .

يستخدم في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب الأدوية وكل ما يتعلق بالطعام .

أحرصى على أن تكون كل مواعينك من هذا البلاستيك خصوصا علب طعام الأطفال

المستخدمة لوجبة المدرسة وقارورة الماء المستخدمة لأكثر من مرة .

الرقم 6 : يعتبر هذا البلاستيك خطر وغير آمن ،

وهو ما يسمى بالبولي ستايرين أو الستايروفورم ،

علب البرغر والهوت دوغ وأكواب الشاي اللي كأنها فلين

والمستخدمة الى عهد قريب في مطاعم الوجبات السريعة العالمية عندنا ،

مع العلم أنها منعت منذ أكثر من 20 سنه في أمريكا من قبل الحكومة

وماك دونالدز توقف عن استخدامها منذ 1980م !!!

الحذر من هذه المادة ، والتي لا تزال تستخدم في المطاعم والبوفيهات الشعبية .

كذلك هذه المادة من أسباب نقص طبقة الأوزون لأنها تصنع بأستخدام غاز CFC الضار .

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الرقم 7 : هذا النوع لا يقع تحت أي تصنيف من الأنواع الستة السابقة ،وقد يكون عبارة عن خليط منها ،

والأمر الهام هنا

أن كثير من الشركات العالمية

بدأت تتجنبه بما فيها شركة TOYS R US الأمريكية للألعاب ، والتي تصنع كذلك رضاعات الأطفال .

و لا تزال هذه المادة محط جدال بين الأوساط العلمية .

الخلاصة : تجنب هذه المادة قدر الإمكان ،

إلا إذا ذُكر عليها أنها خالية من مادة BPA وتكتب على الرضاعات

كما يلي PA-free bottles. ) وتكون شفافة .

ملخص الموضوع لا تشتري أي بلاستيك ليس عليه رقم حتى لو كان لعبة طفل أو حتى طاولة أو كرسي أو أي شي ممكن تستخدمه وتلمسه بيدك ،

تحذير:

انتبه .. انتبه .. انتبه

احرص على البلاستيك الذي يحمل الرقم 5

فهو أكثر الأنواع أمانا بإذن الله بالنسبة لإعادة الأستخدام والحرارة للطعام ..

أما البلاستيك لمرة واحدة وله علاقة بالطعام أو الشراب فرقم 1 جيد .

أما بالنسبة لإعادة استخدام القوارير فإليكم مقال للدكتور عبدالعزيز العثيمين :

قارورة المياه الصحيه>> هل هي صحيه؟؟

اعتاد الجميع على إعادة استخدام القوارير البلاستكية للمياه المعدنية، أو الاحتفاظ بها في سياراتهم أو منازلهم. ولكن دراسات علمية أجريت مؤخرا كشفت أن القارورة المصنّعة من مادة البلاستيك التي يطلق عليها "البوليثلين"، تحتوي على عناصر مسرطنة تدعى "DEHA". ، وأوضحت الدراسة أن قوارير المياه البلاستكية, والعبوات البلاستيكية الأخرى التي تستخدم في المشروبات الغازية والعصائر والألبان ونحوها, تكون آمنة لدى استخدامها لمرة واحدة فقط ، وإذا ما اضطر الشخص للاحتفاظ بها فيجب أن لا يتعدى ذلك بضعة أيام أو أسبوع على أبعد تقدير، مع الانتباه لإبعادها عن أية مصادر حرارية

إن إعادة غسل القارورة وتنظيفها يسبب تحلل المواد المسرطنة وتسربها إلى المياه التي تشربها. وينصح باستخدام القوارير الزجاجية، من خلال تقرير اطلعت عليه مفاده أن طفلة عمرها 12 عام توفيت في دبي عن استخدامها لمدة 16 شهر متتالية لأحد قوارير المياه المعدنية حيث كانت والدتها تضع لها الماء كل يوم في نفس القارورة البلاستيكية وتأخذها معاها إلى المدرسة وأدى بها الحال أن توفيت هذه الطفلة.

لو اطلعت أسفل أي قارورة بلاستيكية تجد مثلث ذو أسهم يشير إلى إعادة تدوير هذا المنتج ثم في داخل المثلث يوجد أرقام, حيث ذكر التقرير أن الأرقام من واحد إلى أقل من خمسة خطره ولا يجوز استخدام القارورة البلاستيكية إلا مرة واحدة فقط, أما الأرقام التي من الخمسة إلى فوق فيمكن إعادة استخدام القارورة البلاستيكية, وهي الأرقام الموجودة في القوارير الكبيرة ذات سعة 20 لتر التي تستخدم في المنازل للشرب, حيث يتم غسلها تعبئتها لان الأرقام المشار في قاع القارورة من خمسة فأكثر, إما 7 أو 8

أن هذه الأرقام تشير إلى عدد إعادة التدوير لهذا النوع من البلاستيك, على أن يعاد تدويرها لاستخدام غير الاستخدام الأول مثل لو كانت القارورة تستخدم في أول تصنيع لها للماء وكان الرقم المكتوب رقم 2 مثلا فيعاد تدويرها لكن لا تستخدم لنفس الغرض في التغذية إما يعاد تدويرها لاستخدامات أخرى مثل الجلود مقابض أو مواسير....الخ

كم توجد أسفل المثلث أحرف انجليزية تشير إلى المادة المصنعة منها هذه العبوة مثلpp تعني بولي بروبلين أو PE بولي إثيلين...الخ.

هنا نتساءل لماذا لا يتم تعريف المستهلك بهذا الخطر القاتل في أمكان واضحة على الورقة التي تلصق على العبوة من الخارج مع التنبيه بخطورة هذه القارورة البلاستيكية بعدم استخدامها مرة أخرى في الشرب أو خلافه سؤال يحتاج إجابة ؟؟؟"