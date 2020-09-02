تراند اليوم : فيديو: مشهد مؤثر من العفو عن قاتل قبل تنفيذ حد القصاص بثواني

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

اعتقلت شرطة الرياض موظفاً سعودياً صوّر بهاتفه المحمول شريط فيديو من ساحة القصاص في الرياض بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الإجراءات الأولية لتنفيذ حد القصاص بأحد الجناة، وما حصل من تأجيل للتنفيذ من ذوي الدم داخل ساحة القصاص، ورغم أن الصورة بعيدة غير أن المتهم بدا وكأنه يسجد تعبيراً عن فرحته بلحظة هروبه من السيف في اللحظة الأخيرة من تنفيذ الحكم.

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واشارت صحيفة "الحياة" الى ان إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية الشخص وضبطه، وإحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن الذي قام بتصوير المقطع قد استغل مقر عمله المطل على ساحة القصاص، حيث قام بالتصوير ونشر المقطع محذراً من مغبة تصوير مثل هذه المشاهد وبثها لما يمثله ذلك من انتهاك صريح للنظام.

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