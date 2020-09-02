تراند اليوم : ثلاثة آلاف دولار والسجن سنة لصحاب السيجارة في تايلند

تايلند- الخليج 365:

أعلنت السلطات التايلاندية عن قرار يحظر التدخين على 20 من أهم الشواطي السياحية في البلاد، ابتداء من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وسيواجه الأشخاص الذين ينتهكون قرار الحظر غرامات قدرها ثلاثة آلاف دولار والسجن حتى سنة.

وجاء الحظر بعد حملة تنظيف شملت حوالي 140 ألفًا من أعقاب السجائر على مساحة 2.5 كيلومتر، عند شاطئ باتونغ الشهير في جزيرة بوكيت.

ويبدأ دخول هذا التدبير حيز التنفيذ في أوج الموسم السياحي في تايلاند، إذ تسجل شواطئ تايلاند تدفقًا كبيرًا للزوار، بينها كرابي وكوه ساموي وباتايا وبوكيت وفانغ نغا.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم هيئة السياحة يوثاساك سوباسورن في بيان إن "هذه الشواطئ هي من بين الأجمل في جنوب شرق آسيا، وهدفنا إبقاؤها كذلك".

وسيتعين على المدخنين استخدام مناطق خاصة مجهزة لرمي أعقاب السجائر فيها وفق سوباسورن.

ويواجه الأشخاص الذين سيضبطون وهم يدخنون احتمال السجن أو دفع غرامة قدرها 100 ألف بات (3018 دولارا) وفق هيئة السياحة التايلاندية.