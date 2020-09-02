تراند اليوم : "بروغس" جهاز يطيل الغوص.. هل تحصل عليه "القسام" والمقاومة الفلسطينية؟

القدس المحتلة- الخليج 365:

أعلنت صحيفة "يديعوت أخرنوت" الخميس عن وجود جهاز غطس جديد ستستخدمه القوات البحرية الإسرائيلية بدلاً من أجهزة الغطس القديمة التي تستخدمها، حيث يبلغ ثمن الجهاز الواحد نحو 50 ألف شيقل ومن المتوقع أن تبداً فرقة الكوماندوز البحري (شييطت 13) باستخدامه بعد عام.

والسؤال، هل تتمكن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الحصول على الجهاز ضمن حرب الأدمغة مع الجيش الإسرائيلي.

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وذكرت الصحيفة أن الجهاز الجديد وهو فرنسي الصنع يدعى "بروغس" ومن أبرز مميزاته تمكين الجنود من البقاء مدة 4 ساعات تحت الماء، بالإضافة الى المحافظة على السرية حيث لا يخرج الجهاز فقاعات هوائية تكشفه.

ويجري الحديث عن جهاز غطس متطور وذا دائرة مغلقة "حيث يتم إعادة تكرير الأكسجين الذي يخرجه الجندي داخل نفس الجهاز" ولا يصدر فقاعات تطفوا على السطح ، ويحتوي على 100 أكسجين ويسمح للجنود بالغوص لمسافات أكثر من 6 أمتار.

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