تراند اليوم : أب حاول تحرير رأس طفله من بين عمودين لساعتين.. وفشل!

وكالات - الخليج 365

عندما يحشر الأطفال رؤوسهم بين عمودين فربما يكون استخدام الزيوت هو الحل، لكن أب برازيلي عانى لمدة ساعتين لتحرير ابنه ولم يتوقع أن حل المشكلة كان سهلا للغاية.

وقضى رودريجو غاردين وأفراد أسرته ساعتين في محاولة لتحرير رأس الطفل من دون جدوى، حيث حاولوا سحب القضبان ورفع الطفل لأعلى.

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واكتشف الأب في نهاية المطاف أنه كان يعالج المشكلة بطريقة خاطئة، فبمجرد أن عبر الطفل بجانبيه بين العمودين تمكن من تحرير نفسه، ما جعل الأب يشعر بالحرج.

تم تسجيل اللقطات في نيسان، لكنها حققت انتشارا واسعا على الإنترنت في الفترة الأخيرة.