تراند اليوم : من هي المرأة التي جلست بين زوجها وعروسته الثانية في حفل الزفاف ؟

كفر الشيخ- الخليج 365:

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بكثافة صورة لسيدة مصرية خلال حفل زفاف زوجها من امرأة أخرى في محافظة كفر الشيخ.

وتظهر السيدة التي أثنى مستخدمو الانترنت على جرأتها وجمالها وهي تجلس على منصة الزواج إلى جانب زوجها وعروسته، في حين قبلها زوجها في رأسها.

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدة لما فعلته الزوجة الأولى ومستنكرة لقبولها بحضور زفاف زوجها للمرة الثانية.

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وبعد الجدل الواسع الذي سببته هذه الصور، خرج العريس عن صمته وكتب على حسابه على موقع فيسبوك أنه أقدم على هذه الخطوة بموافقة زوجته الأولى بعدما عبر لها عن رغبته بتكوين أسرة كبيرة وانجاب الأطفال، مشيرًا إلى أنه لم يفعل شيئًا مخالفًا للدين.

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وذكر العريس أن الزوجتين اجريتا محادثات عبر الهاتف واصبحتا مقرّبتين قبل أن يتم الزواج الثاني.