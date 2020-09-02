تراند اليوم : شاهد.. أسماء بنات تركية من أصل عربي

أنقرة _الخليج 365/

انتشرت في العهد التركي الكثير من الأسماء ذات الأصول العربية، والتي أطلقها الأتراك على بناتهم، وهي تنتهي بالتاء المربوطة عند العرب، لولكن استخدمها الأتراك بالتاء المفتوحة الساكنة، وبعد ذلك أخذها عنهم العرب وأطلقوها على بناتهم باللفظ التركي ومنها:

• رقت: وأصلها رقة وتعني الرحمة والحنان

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• فطنت: وتعني الذكاء وأصلها فطنة

• عصمت: وأصلها عصمة وتعني اجتناب المعاصي والآثام

• فكرت: وأصلها فكرة وتعني تأمل الشيء وإعمال النظر فيه

• فوزت: وأصلها فوزة أي نجاة ونصر وفوز ونجاح

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• دولت: أصلها دولة وهي عقبة في المال

• عطفت: وأصلها عطفة وهو العطف والحنان

• آيت: وأصلها آية وهي علامة من القرآن الكريم

• حشمت: وأصلها حشمة وهي الوقار والحياء

• جمالات: جمع تركي للجمال

• حكمت: وأصلها حكمة وهي العدل والحلم