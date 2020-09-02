تراند اليوم : مصطفى البرغوثي يدل على الوصفة الفلسطينية للرد على نتنياهو

رام الله- الخليج 365:

قال مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية إن الرد على حكومة الاحتلال بخصوص المصالحة يكون بتسريع جهود إتمام المصالحة وتوجه الحكومة إلى غزة لتولي مسؤولياتها بأسرع وقت.

وشدد البرغوثي في تصريح صحفي مساء الثلاثاء على ضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بحقه.

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ودعا إلى الاتفاق على إستراتيجية مشتركة وموحدة للتصدي للاحتلال، مشيرًا إلى أن جلسات المصالحة انصبت على قضايا بديهية يجب أن تحل من أول يوم، والانتقال إلى قضايا جوهرية لتعديل ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي إن غزة عانت الأمرين بفعل الحصار الظالم والوضع الناتج عن الانقسام، داعيًا إلى إزالة أسباب المعاناة الإنسانية وإعادة كل ما يمكن إعادته للنهوض بالواقع في القطاع.

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