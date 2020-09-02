وثيقة زواج منسوبة لابنة نهى العمروسي تشير لعلاقتها بأحد مغتصبي "فتاة الفيرمونت"

ألقت الشرطة المصرية القبض على فتاة تدعى نازلي مصطفى، صاحبة قضية الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها و عرفت بـ"جريمة فندق فيرمونت".

وجاء ذلك بعد تداول وثيقة زواج بين الفتاة نازلي وبين احد مغتصبيها ، وتم حجزها في النيابة المصرية 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اغتصاب جماعي تعرضت لها بعد تخديرها في فندق ”فيرمونت“ قبل نحو 6 سنوات.

وكشفت الوثيقة أن الفتاة نازلي كانت متزوجة من شاب تدعي والدتها نهى العمروسي أنه من بين المتهمين باغتصاب ابنتها، حيث تشير الوثيقة إلى أن اسم الزوج هو عمرو إبراهيم غريب فارس، وهو من مواليد عام 1990.

وأوضحت الوثيقة أن عقد الزواج تم بين نازلي وبين عمرو إبراهيم يوم 24 أيلول/ سبتمبر 2014، وتم توقيعه بواسطة مأذون ناحية الخليفة التابع لمحكمة الخليفة. كما أورد موقع "إرم نيوز".

وبحسب الوثيقة المتداولة فإن الزوج باشر العقد بنفسه دون وكيل، وجاء مسكن الزوجية بحسب الوثيقة في منطقة مصر الجديدة، كما تبين أن نازلي كريم مصطفى من مواليد محافظة الجيزة عام 1993.

وبالعودة إلى تفاصيل بشأن المتهم عمرو إبراهيم، في قضية ”جريمة فيرمونت“، فهو ”هارب“ خارج البلاد، وبحسب بيان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد ألقت قوات الأمن اللبنانية، القبض على 3 مصريين، من بين المشتبه بهم في قضية فندق فيرمونت.

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ويتضح من البيان أن زوج ابنة نهى العمروسي من بين المقبوض عليهم في لبنان بطلب من الإنتربول المصري وأنه جاري ترحيله للوصول إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وذلك بحسب ما ورود في البيان من حروف رمزية ”ع.إ“، وهو ما يشير إلى أن عمرو إبراهيم المدون اسمه بالوثيقة المتداولة هو ذات الشخص المرموز له في البيان، وما يعزز من هذا أن البيان ذكر أن المتهم من مواليد عام 1990 وكذلك الوثيقة.

وحسب مديرية الأمن في لبنان فقد ”أُعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها“. مضيفة أنه ”تبين لها أن 5 من أصل 7 كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على 3 مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: ”أ. ط“ من مواليد عام 1988، و“ع. إ“، من مواليد عام 1990، و“خ. إ“ من مواليد عام 1987″.

وكان مصدر أمني قد كشف أن نازلي كريم، ثبت زواجها من شاب مصري يدعى ”ع.إ“، وهو أحد المتورطين في قضية الاغتصاب.

وأوضح المصدر أن المتهم ”ع.إ“، تم القبض عليه أخيرا من جانب السلطات اللبنانية ومن المنتظر أن يصل إلى مصر برفقة اثنين آخرين تم إلقاء القبض عليهما من بين المتورطين في القضية.

وأشار المصدر إلى أن ابنة نهى العمروسي، متورطة في القضية كونها من فضحت الأمر في تلك الواقعة قبل فترة، وأن لديها اعترافات على المتهم الذي اتضح أنها تزوجته بوثيقة زواج، مبينا أن حبسها جاء لتورطها في القضية وأنه سيتم مواجهتها مع المتهم للوقوف على تفاصيل أكبر.