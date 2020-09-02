تراند اليوم : مفاجأة... المتهم بالفيديو المفبرك لـ هالة صدقي شخص قريب منها

الخليج 365/

مفاجأة في التفاصيل الجديدة عن الفيديو المفبرك للممثلة المصرية ​هالة صدقي والذي إتُهمت فيه بالإساءة لزملائها في الوسط الفني، حيث كشفت مصادر مقربة أن السبب الرئيسي وراء هذا الفيديو هي خلافات زوجية تمر بها صدقي منذ فترة طويلة، لكنها اشتدت في الأيام الماضية بعد حصولها على حُكم من محكمة الأسرة الشهر الماضي بإلزام زوجها بنفقة شهرية تصل لـ20 ألف جنيه، ونفقة لأبنائها منه وهي مصاريف مدارس سنوية تصل إلى 110 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت المصادر أن هذا الشخص الذي يُطارد صدقي خرج من مصر عن طريق طلب لجوء ديني لأمريكا، وإن تِلك الواقعة لم تكن الأولى التي يتسبب لها في أزمة وإنما هددها من قبل بالقتل في 2012 وحررت وقتها صدقي محضرًا بعدم التعدي.