تراند اليوم : molka dridi - فيديو ملكة الدريدي +16 video molka dridi فيديو  ملكة الدريدي وهي تضرب وتعذب فتاة أخرى

molka dridi فيديو ملكة الدريدي تنزيل وتحميل video molka dridi فيديو ملكة الدريدي والذي أظهرها وهي تمارس جميع أشكال الإهانة والتعذيب النفسي والجسدي ضدّ فتاة أخرى.وقامت "ملكة" بالاستعانة مع أفراد آخرين باستدراج الضحية الى مكان مهجور ثم انهالت عليها ضربا وشتما ثم قامت بتوثيق ذلك بمقطع فيديو.

و أثارت ذعرا كبيرا في صفوف التونسيين، خاصة وان الضحية والجانية لا تتجاوز اعمارهن 16 سنة.

وقد علق الاعلامي بقناة نسمة امين المطيراوي على الحادثة في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا " لطفلة هاذي "ملكة الدريدي" شدت طفلة تضرب فيها بالكف

و عرّاتها و تعذّب فيها و اعتدات عليها معنوياو ماديا في مشهد مقرف يستوجب ان تتحرك النيابة العمومية آلياً و كذلك مصالح حماية الطفولة في اقرب وقت لمعاقبتها على فعلتها الشنيعة و ردّ الاعتبار للضحية المسكينة اللي تنجم تكون اختي كيما تنجم تكون أختك الصغيرة ...تفيه على بعض عناصر المجتمع التونسي وين وصلت بيهم الحالة.

الإصلاحية كانها مازالت ما بلغتش سن الرشد و بعد بااااااارشة حبس و شوية أمام هول الجرم اللي اقترفتو في حق صديقتها و في حق المجتمع .

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وقام نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم بتداول هاشتاق فيديو ملكة الدريدي والذي يُظهر قيامها برفقة زملائها وهي تضرب الفتاة، وقد أظهر الفيديو قيام ملكة الدريدي بشتمِ وقَذف الفتاة وضربها.

ونحن سنضع لكم التفاصيل الكامِلة حول بذاءة فيديو ملكة الدريدي مع الفتاة وسبب ضربهعا، كما ننشر لكُم الفيديو الكامل الذي انتشر على تويتر لمشاهدة الكلمات الجارحة.

وأظهر فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيام ملكة الدريدي بضرب فتاة أخرى وتمزيق ملابسها برفقة أحد الشباب وفتاة أخرى، هذا وقَد علّق العديد من المُغرّدين على الهشتاق الذي تَمّ إطلاقه بالانتقاد الحاد والكبير ل فيديو ملكة الدريدي .