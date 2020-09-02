تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية .. نتيجة الشهادة الاعدادية بالأسم ورقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية ، وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول والثاني في محافظتي القاهرة والاسكندرية في انتظار اعتمادها من قبل السادة مُحافظِي المحافظات المصرية، ومِن ثَمّ نشرها عبر مواقع التربية والتعليم التابعة للمحافظات المصرية السبع والعشرون الآتية: محافظة القاهرة – محافظة الاسكندرية – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة كفر الشيخ – محافظة المنيا – محافظة الفيوم- محافظة السويس – محافظة قنا – محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة اسيوط – محافظة شمال سيناء – محافظة جنوب سيناء – ادارة حلوان التعليمية – ادارة 6 اكتوبر التعليمية – محافظة الاسماعيلية – محافظة مطروح – محافظة دمياط – محافظة اسوان –محافظة بورسعيد – محافظة بني سويف – محافظة سوهاج – محافظة البحيرة – محافظة البحر الاحمر.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

ينفرِدُ موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي في نشر الأخبار حول نتيجة الشهادة الاعدادية، وتتمثل هذه الاخبار في الإعلان عن النتيجة في المحافظات التي يَتمّ اعتماد النتيجة بها، وأيضًا فيمَا يتعلق بالنسب المئوية للنجاح والرسوب وعَدد الطلبة المُتقدمين للاختبارات هذا الفصل بكُل محافظة على حدى، كما ويُتيح موقع وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس أو الاسم من خلال أيقونة البحث التي تظهر أمامكم بعد الدخول الى قسم نتائج الشهادة الاعدادية.

هذا وذكرت مصادر أنّ طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية أنهوا الامتحانات دُون وجود أي عراقيل أو مَشاكل تُذكر، وبيّنت المصادر أنّ هَذا النجاح يرجِع للجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع إدارات المحافظات التعليمية والمدارس التي تُرجمت على أرض الواقع من خلال سير العملية التعليمة كما هو المطلوب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الترم الاول جميع المحافظات

نحن في موقع موسوعة الجمهور الالكترونية _ قسم التعليم _ سنُتيح خدمة الاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي بجميع المحافظات المصرية، من خِلال كتابة تعليق أو رد على الموضوع يشملُ الإسم ورقم الجلوس والإدارة التعليمية من أجل مُساعدتكم على معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظة التي تتبعون لها، والتي ستصدر هذا الأسبوع، وسيتم توفيرها لكم من خلال تعليقكم على الموضوع بإستخدام طريقتي التعليق إمّا من خلال التعليقات للموقع أو تعليقات الفيس بوك وسيتمّ الرد عليكم على الفور من قِبل فريق عمل موقع موسوعة الجمهور ومُساعدتكم بشكلٍ دقيق فى تقديم متابعة قوية لنتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي في أقرب وقت ممكن.

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فرص ذهبية أن بصدد الحصول عليها من خلال الفقرات السابقة، فقد تمكنا من طرح الروابط المباشرة من أجل الحصول علي النتائج قبل الجميع، بعدما أوضحنا أنه سيتم الإعلان عن النتائج من خلال المواقع الرسمية التي حددتها الوزارة بعد طول انتظار دام أيام للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية، ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالعلامات لجميع المواد، فقد صرحت الوزارة ان النسبة عالية هذه السنة بالنسبة لطلاب المراحل الإعدادية، أن اللجان عملية في الليل والنهار من أجل ان تقدم هذه النتائج بالشكل النهائي، وسيتم فتح باب المراجعة لجميع الطلاب خلال الأيام القادمة، وهنالك الكثير من الخيرات المتاحة من أجل المراجعة، بالتوفيق لجميع الطلاب، من أجل الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية