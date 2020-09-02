تراند اليوم : ملكة الدرديري فيديو .... شاهد molka dridi فيديو ملكة الدريدي الفتاة التونسية التي اعتدت على صديقتها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للشابة التونسية ملكة الدريدي وهي تعتدي على صديقتها جسديا و لفضيا وتنزع ملابسها الداخلية وتوثق ذلك عبر فيديو نشر على فيس بوك.

الفيديو العنيف أثار غضب الشارع التونسي ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفتاة التي ضربتها ملكة الدريدي لم تكون بوعيهلا أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمها.

يذكر أن السلطات التونسية قبضت على ملكة الدريدي وزميلين لها متهامان بذات الاعتداء .