تراند اليوم : حقيقة الحاد الفنان محمود الجندي قبل وفاته

حقيقة الحاد الفنان محمود الجندي كشفها الفنان محمود الجندي قبل وفاته عندما قال أنه مر في مرحلة الشباب بحالة خلل فكري عن أصل الوجود، والتمرد على التقاليد القديمة وكان حينها في عنفوان الشباب، ليقرأ في الاشتراكية والشيوعية، ليدخل في النهاية مرحلة رفض الأفكار القديمة كلها وكل ما هو معروف وثابت، مشيرا إلى أن حريق شب في منزله كان رسالة بأن يعود إلى صوابه، وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن زوجته توفيت في الحريق.

أردف الجندي أنه تزوج أربعة مرات، وكل زيجة كان لها ظروف خاصة بها، وتزوج من الفنانة عبلة كامل وكان هذا بعد حريق منزله، مضيفًا أنه كان في القوات المسلحة 7 سنوات وكان لديه تجربة قوية في الجيش.

رأى أن هذه الفترة كانت الأفضل في حياته وكانت بعد تخرجه من معهد السينما، حيث أصبح ضابط احتياط في الجيش وكان معه عاطف الطيب ومصطفى الدمرداش، موضحًا أنه يحزن بسبب الاحتفال بنصر أكتوبر دون تغيير سلوكيات المجتمع ذاته، لأن المجتمع كان يتميز بالشهامة والرجولة ولكن لم يعد هذا موجودًا الآن.

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أكد أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي دخول القوات المسلحة كشريك لعمل فيلم حربي، خاصة وأن الفيلم الذي به امكانيات حربية يتكلف أضعاف الأفلام العادية، سواء إيجار الدبابة أو الجنود، موضحا أن الرئيس السيسي رحب بهذا، ولكن العائق الآن هو عدم وجود عمل مكتوب وجاهز.

شدد على أن المسرح هو حياته ويعتبره مملكة الممثل لأنه يضع رقيب داخلي في الفنان يجعله يندمج مع الجمهور.