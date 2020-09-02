تراند اليوم : وفد نادي شباب الخليل يصل إلى قطاع غزة لملاقاة اتحاد خان يونس

الصورة: الوفد فور وصوله إلى معبر بيت حانون

في افتتاح إستاد رفح البلدي

وفد نادي شباب الخليل يصل إلى قطاع غزة لملاقاة اتحاد خان يونس

غزة- الخليج 365

وصل مساء أمس الاثنين وفد فريق الشباب تحت 18 عاماً، بنادي شباب الخليل، بطل كاس بطولة طوكيو الثالثة في الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون- حاجز إيرز، وبعد إعاقة استمرت ساعات طويلة، حيث قوات الجيش الإسرائيلي بدخول اللاعبين الشبان، فيما أعاقت وصول أعضاء من الجهاز الإداري، وقد كان في استقبالهم عبد السالم هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإسماعيل مطر عضو اتحاد الكرة وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرياضة، وقد اصطحب الوفد إلى فندق المتحف على شاطئ البحر المتوسط قبالة غزة.

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وسيلاقي شباب الخليل، نظيره لنادي اتحاد خان يونس في نهائي كأس فلسطين للبطولة غداً الاربعاء في المباراة النهائية على إستاد رفح البلدي بحلته الجديدة، بحضور السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، والشخصيات الرسمية والرياضية.

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