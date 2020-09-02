تراند اليوم : سالم وادي يقود اتحاد الشجاعية للفوز الثمين على الأهلي بثنائية

الصورة: لاعبو اتحاد الشجاعية يحتفلون بالفوز

دور ربع النهائي لبطولة كأس القطاع

سالم وادي يقود اتحاد الشجاعية للفوز الثمين على الأهلي بثنائية

غزة- الخليج 365- أحمد المشهراوي

بلغ نادي الاتحاد بالشجاعية إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس قطاع غزة- دورة المرحوم محمد المزين، بفوزه الثمين على منافسه الاهلي الفلسطيني بنتيجة 2-صفر على إستاد اليرموك البلدي، في افتتاح دور ربع النهائي للمسابقة، تقاسمهما على مدار الشوطين.

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ظهر الشجاعية بصورة لافتة، وكان نجمه هداف الفريق سالم وادي رجل المباراة بلا منازع، سيطر لاعبو الاخضر وجودهم على مجريات المباراة، وشكل لاعبوه هجمات متتابعة على مرمى الأهلي، ونجح وادي في التقدم في الدقيقة 4، من قذيفة صاروخية من خارج المرمى سكنت الشباك، وأعكى الهدف دفعة للاعبي الشجاعية، وكاد أن يعزز وادي تقدم فريقه لكن كرته ردها القائم، وظهر الأهلي في بعض الفترات إلى أن هجمات بلال عساف كان لاعبو الشجاعية لها بالمرصاد.

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وفي الشوط الثاني، بدأ الشجاعية مهاجماً، وتمكن وادي من تسجيل ثاني أهداف فريقه من كرة رائعة، بعد أن وصلت له الكرة داخل المنطقة، وضعها من فوق الحارس، وانطلق علاء عطية بكرة وسددها قوية، ابعدها الحارس محمد مطر، وحاول الأهلي التقليص، إلا أن المباراة انتهت لصالح الشجاعية الذي تأهل للدور المقبل بانتظار الفائز مباراة الصداقة وغزة الرياضي. وشهدت المباراة طرد هيثم الشريف من الأهلي في الدقيقة 75.

حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده أحمد شبير، ومحمد الغول، وعاهد المصري رابعا.

مباراتا الثلاثاء

ويلتقي اليوم الثلاثاء غزة الرياضي والصداقة على ملعب فلسطين الوزاري، ويلاقي خدمات الشاطئ شباب خان يونس- حامل اللقب في ملعب الشهيد محمد. وتختتم مباريات الدور الخميس بلقاء خدمات رفح، وجاره شباب رفح في لقاء جماهيري، بحضور السفير الياباني.

انتهى